Gladbachs Wael Mohya: Liliencup-Toptorjäger feiert Bundesliga-Debüt

Wiesbaden/Mönchengladbach. Die Stars von morgen vor der eigenen Haustür sehen - aus diesem Grund strömen Jahr für Jahr viele Zuschauer in die Sporthalle am Platz der deutschen Einheit. Nationale und internationale Top-Teams mit ihren U17-Talenten spielen dann um den Wiesbadener Liliencup, den die Spvgg. Sonnenberg seit vielen Jahren ausrichtet.

Mit dabei war im vergangenen Jahr Borussia Mönchengladbach. Sportlich riss die U17-Elf vom Niederrhein beim Hallenturnier in Wiesbaden zwar keine Bäume aus und flog als Fünfter nach der Gruppe raus, doch die Borussia stellte in Wael Mohya den besten Torjäger, der nach der Gruppenphase auf sechs Tore kam und zum besten Torjäger des Turniers ausgezeichnet wurde.

Dass die Performance in der Halle kein Indikator für die Stärke auf dem Feld sein muss, bewiesen die Gladbacher ein halbes Jahr später. Da holte die Gladbacher U17 mit dem technisch hochbegabten Dribbler Mohya den Titel, siegte im Finale mit 3:1 gegen RB Leipzig, Mohya steuerte einen Treffer bei.

Seit Sommer ist Mohya Teil des Profikaders, zeigte in der Vorbereitung bereits vielversprechende Ansätze und wäre bereits ein Kandidat für ein früheres Bundesliga-Debüt gewesen, wenn er sich nicht Anfang August im Testspiel gegen den FC Valencia eine Innenbandteilruptur im Knie zugezogen hätte und mehrere Wochen ausgefallen wäre.

Nun war es am vergangenen Wochenende soweit: Nachdem er bereits zwei Kurzeinsätze im DFB-Pokal für die Borussia hatte - und dabei zum jüngsten jemals in einem Pflichtspiel eingesetzten Borussen avancierte - wurde Mohya am vergangenen Samstag beim Bundesliga-Spiel der Borussia gegen Wolfsburg (1:3) eine halbe Stunde vor Abpfiff eingewechselt und war der "Lichtblick" in einer ansonsten enttäuschenden Borussia-Mannschaft. Gleichzeitig stellte Wael Mohya einen Vereinsrekord der Borussia auf: Denn er ist mit 16 Jahren und 347 Tagen der jüngste Spieler, der jemals für die Borussia in der Bundesliga aufgelaufen ist. Bisheriger Rekordhalter war Marko Marin (18 Jahre, 18 Tage).

