Liliencup: Ticketvorverkauf ist gestartet

Wiesbaden. Von allen Hallenturnieren der Region ist der Wiesbadener Liliencup sicherlich der Höhepunkt. Am 17. und 18. Januar findet das top-besetzte Hallenturnier in der Sporthalle am Platz der deutschen Einheit statt. Neben der B-Jugend der Spvgg. Sonnenberg und neun NLZ-Teams aus Deutschland sind mit Rapid Wien und Feyenoord Rotterdam auch zwei Teams aus dem Ausland dabei. Das Event lockt meist über tausend Zuschauer pro Turniertag in die Halle. In diesem Jahr wird der Wiesbadener Kurier den Liliencup im Livestream zeigen, Ergebnisse und aktuelle Berichterstattung werdet ihr auch wie gewohnt bei FuPa finden. Wenn ihr auch in der Halle dabei sein und mitfiebern wollt, dann könnt ihr euch bereits jetzt mit Dauerkarten für beide Turniertage eindecken.