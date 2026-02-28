Gladbach schockt S04 spät, WSV geht baden, FCG gewinnt in Unterzahl

Wiedenbrück sammelt Big Points gegen den Abstieg. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Am Freitag drehte der VfL Bochum II den anfänglichen Rückstand gegen den die U21 des 1. FC Köln und zieht dadurch im Tableau an der SSVg Velbert vorbei. Am Ende einer ungewöhnlichen Partie mit drei Elfmetern gingen die Blauen Löwen gegen Fortuna Düsseldorfs Zweitvertretung leer aus.

Fortuna Köln wird's freuen. Der FC Schalke 04 II kassierte einen späten Nackenschlag gegen Borussia Mönchengladbach II und könnte dadurch weiter Boden auf den Spitzenreiter verlieren. Unterdessen kassierte der Wuppertaler SV eine überraschend deutliche Pleite gegen den SC Wiedenbrück, der FC Gütersloh holte drei Punkte in Unterzahl.

Alle Treffer fielen per Strafstoß, darüber hinaus hatte der Abstiegskracher aus der IMS-Arena auch nur bedingt Highlights zu bieten. Schlussendlich behauptete sich Düsseldorf hauchzart gegen Velbert.

SSVg Velbert – Fortuna Düsseldorf II 1:2

SSVg Velbert: Kevin Jackmuth, Felix Herzenbruch, Jonas Büchte (89. Timo Böhm), Kilian-Joel Wagenaar, Max Machtemes, Benjamin Hemcke, Calvin Marion Mockschan (76. Beyhan Ametov), Artur Golubytskij (70. David Glavas), Oguzcan Büyükarslan, Robin Hilger, Nicolas Westerhoff (76. Philip Buczkowski) - Trainer: Bogdan Komorowski - Co-Trainer: Niklas Bonnekessel

Fortuna Düsseldorf II: Milán Czakó, Leonard Brodersen, Tom Barth, Ben Eze, Noah Egouli, David Savic (41. Simon Vu), Danny Latza (83. Moritz Montag), Tim Rossmann (46. Lennart Garlipp), Kilian Sauck (83. Maksym Len), Deniz Bindemann, Mechak Quiala-Tito (90. Charlison Benschop) - Trainer: Jens Langeneke - Co-Trainer: Andreas Lambertz - Co-Trainer: Fatlum Zaskoku

Schiedsrichter: Selim Erk (Herne) - Zuschauer: 665

Tore: 0:1 Deniz Bindemann (45.+3 Foulelfmeter), 1:1 Max Machtemes (67. Foulelfmeter), 1:2 Deniz Bindemann (69. Foulelfmeter)

____

Bochum dreht Rückstand gegen Köln

Die Domstädter belohnten sich nach überzeugender Anfangsphase. Eine Hereingabe ins Zentrum wurde in den Rückraum vor die Füße von Jonathan Friemel abgewehrt, der nicht lange zögert und mit einem wuchtigen Abschluss aus der Distanz das rechte Eck traf (25.). Die Gäste drehten den Rückstand mit einem Doppelschlag in Durchgang zwei. Zunächst verwandelte Louis Köster eine Hereingabe von links mit einem technisch anspruchsvollen Dropkick (61.), wenig später schaltete Niklas Jahn nach einem Querschläger durch den Strafraum schnell und überwand Mikolaj Marutzki freistehend zum 2:1 (65.). Infolge eines Freistoßes machte Jonathan Akaegbobi mit einem Abstauber alles klar und verhilft dem VfL somit zum Sprung auf Platz 16. Das rettende Ufer ist für den Aufsteiger für den Moment wieder in greifbarer Nähe. 1. FC Köln II – VfL Bochum II 1:3

1. FC Köln II: Mikolaj Marutzki, Yannick Mausehund, Marvin Ajani, Luca Lechner, Mikail Özkan, Fayssal Harchaoui, Luca Dürholtz (86. Arda Süne), Ilias Elyazidi, Jonathan Friemel (46. Nick Zimmermann), Bernie Lennemann, Sargis Adamyan (68. Safyan Touré) - Trainer: Evangelos Sbonias

VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Owono-Darnell Keumo, Kacper Koscierski, Mohammed Tolba, Dominic Volkmer, Lars Holtkamp, Niklas Jahn (90. Daniel Hülsenbusch), Henri Carlo Sanchez Fernandez (73. Jonathan Akaegbobi), Aurel Wagbe, Semin Kojic (72. Ciwan Günes), Louis Köster (80. Luis Hartwig) - Trainer: Heiko Butscher

Schiedsrichter: Marcel Benkhoff - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Jonathan Friemel (25.), 1:1 Louis Köster (61.), 1:2 Niklas Jahn (65.), 1:3 Jonathan Akaegbobi (88.)

____

Schalke fängt späten Rückschlag im Meisterschaftskampf

Gladbach-Keeper Tiago Pereira Cardoso konnte sich in der Anfangsphase gleich doppelt auszeichnen, parierte zunächst einen Abschluss von der Strafraumkante von Edion Gashi (4.) und bereinigte vereitelte wenig später eine Hereingabe von Raphael Ott (14.). Die Schalker hatten zu diesem Zeitpunkt etwas mehr Spielanteile, doch auch Gladbach verzeichnete durch Josiah Uwakhonye die erste gute Möglichkeit, Luca Podlech parierte aufmerksam (15.). Eine knappe Viertelstunde später hatte der Gladbacher dann Erfolg. Potnar wollte nach einer Ecke das Leder eigentlich aus Gefahrenzone befreien, doch Uwakhonye kam dran und traf zur Führung (33.). Diese hatten aber nur außerordentlich kurz Bestand. Beinahe im Gegenzug spitzelte Yassin Ben Balla eine Hereingabe über die Linie (35.). Im zweiten Durchgang suchten die Knappen ohne Erfolg nach den Lücken der gegnerischen Abwehr, Gladbach verteidigte kompakt und schlug im entscheidenden Moment selbst zu. So sorgte Tyler Meiser nach einem Eckball für die erneute Gladbacher Führung, die das Team von Oliver Kirch in der Schlussphase über die Zeit bringen sollte. FC Schalke 04 II – Borussia Mönchengladbach II 1:2

FC Schalke 04 II: Luca Podlech, Tim-Justin Dietrich, Max Hauswirth, Max Lamby, Mika Khadr (73. Magnus Rösner), Yassin Ben Balla, Edion Gashi, Vincenzo Onofrietti (46. Emil Zeil), Raphael Ott (73. Andri Buzolli), Bojan Potnar (46. Peter Remmert), In-gyom Jung (86. Alexander Guiddir) - Trainer: Jakob Fimpel

Borussia Mönchengladbach II: Tiago Pereira Cardoso, Michel Lieder, Yassir Atty, Divine Dillon Berko, Tyler Meiser, Veit Stange, Nico Vidic, Niklas Swider, Josiah Uwakhonye, Yannick Michaelis, Iaia Manco Danfa - Trainer: Oliver Kirch

Schiedsrichter: Lea Bramkamp

Tore: 0:1 Josiah Uwakhonye (33.), 1:1 Yassin Ben Balla (36.), 1:2 Tyler Meiser (87.) ____ Wuppertal geht in Wiedenbrück baden

>>> Zum Spielbericht Der WSV hätte sich von der Abstiegszone befreien können, stattdessen legte das Team von Mike Wunderlich einen besorgniserregenden Auftritt hin. Gegen das vorherige Tabellenschlusslicht setzte es schlussendlich eine deutliche Pleite, mit der die Bergischen Löwen weiter tief im Abstiegskampf hängen. SC Wiedenbrück – Wuppertaler SV 4:0

SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher, Joel Udelhoven, Timo Kondziella, Charalampos Chantzopoulos, Maik Amedick, Benjamin Friesen (84. Marlon Lakämper), Fabio Riedl, Konstantin Gerhardt (74. Vigo Wernet), Elia Schütte (83. Christian Stabenau), Davud Tuma (74. Sebastian Mai), Moussa Doumbouya (66. Saban Kaptan) - Trainer: Sascha Mölders - Co-Trainer: Dominik Sammer

Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Subaru Nishimura (46. Fritz Kleiner), Aldin Dervisevic (46. Levin Müller), Salmin Rebronja (65. Cenk Durgun), Toshiaki Miyamoto, Celal Aydogan (73. Dildar Atmaca), Dominic-Maximilian Constantine Duncan, Nicolas Hirschberger, Marko Stojanovic, Vincent Schaub, Amin Bouzraa (46. Noah Heim) - Trainer: Mike Wunderlich

Schiedsrichter: Jörn Schäfer - Zuschauer: 653

Tore: 1:0 Elia Schütte (4.), 2:0 Konstantin Gerhardt (21.), 3:0 Davud Tuma (37.), 4:0 Benjamin Friesen (81. Handelfmeter) ____ Lottes Führung hält nur kurz

Nach torloser ersten Hälfte nahm die Partie im zweiten Durchgang plötzlich Fahrt auf. Die Sportfreunde gingen zunächst zwar durch Shkrep Stublla in Führung (46.), Paderborn musste sich jedoch nicht schütteln und drehte die Partie innerhalb von sieben Minuten. Luis Flörke (47.) und Lucas Kiewitt (54.) brachten den SCP bereits auf die Siegerstraße, Kerem Yalcin verschaffte den Hausherren sogar noch etwas Luft (65.). Denn ein Comeback der Gäste blieb aus. Wesentliche Folgen auf das Tabellenbild hat der Spielausgang jedoch nicht, Paderborn bleibt hinter Lotte, ist nun aber bis auf einen Zähler herangerückt.

SC Paderborn 07 II – VfL Sportfreunde Lotte 3:1

SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Luis Flörke, Lenny Hennig, Kerem Yalcin, Niklas Mohr, Julius Bugenhagen, Lucas Kiewitt, Bennit Bröger, Pedro Restrepo-Naranjo, Lasse Eickel, Lucas Copado - Trainer: Thomas Bertels

VfL Sportfreunde Lotte: Luca Böggemann, Denis Milic, Fabian Rüth, Jonas Kehl, Louis Hiepen, Kamer Krasniqi, Ben Klefisch, Shkrep Stublla, Luca Horn, Max Ritter, Leon Demaj - Trainer: Fabian Lübbers

Schiedsrichter: Maurice Stubenrauch

Tore: 0:1 Shkrep Stublla (46.), 1:1 Luis Flörke (47.), 2:1 Lucas Kiewitt (54.), 3:1 Kerem Yalcin (65.) ____

Gütersloh ringt Rödinghausen in Unterzahl nieder

Ein Foul von Luis Frieling an Tim Corsten sollten den restlichen Spielverlauf wesentlich entscheiden, Schiedsrichter Kristijan Rajkovski bestrafte dies nämlich mit dem Platzverweis für den FCG-Leistungsträger, Rödinghausen konnte also über 60 Minuten in Überzahl agieren. Folglich hatte der SVR in der Folge auch Feldvorteile gegen den tabellarischen Favoriten, konnte dies aber nicht in Zählbares ummünzen. Stattdessen gaben sich die Gäste im Stile einer Spitzenmannschaft. Erik Lanfer fand mit einem langen Freistoß den Kopf von Jannik Borgmann, der aus kurzer Distanz einnickte (61.). Den knappen Vorsprung brachte der FCG in der Folge auch über die Zeit, fängt sich so nach der bitteren 0:1-Niederlage gegen die SSVg Velbert aus der Vorwoche.



SV Rödinghausen – FC Gütersloh 0:1

SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Tim Corsten, Viktor Miftaraj (75. Simon Breuer), Manuel Reutter, Mattis Rohlfing, Paterson Chato (84. Marius Bauer), Allan Firmino Dantas (84. Maxim Gresler), Julian Schwermann (65. Cottrell Ezekwem), Abdul Fesenmeyer, Eduard Probst - Trainer: Lars Fleischer

FC Gütersloh: Jarno Peters, Jannik Borgmann, David Winke, Fynn Arkenberg, Aleksandar Kandic (90. Leo Weichert), Patrik Twardzik, Erik Lanfer, Len Wilkesmann, Jan-Lukas Liehr, Jakob Korte (66. Paolo Maiella), Luis Frieling - Trainer: Julian Hesse

Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski

Tore: 0:1 Jannik Borgmann (61.)

Rot: Luis Frieling (27./FC Gütersloh/) ____ Liveticker: Borussia Dortmund II - RW Oberhausen

____ Liveticker: Fortuna Köln - Bonner SC

Morgen, 14:00 Uhr SC Fortuna Köln Fortuna Köln Bonner SC Bonner SC 14:00 live PUSH

____ Liveticker: Sportfreunde Siegen - 1. FC Bocholt

____

So geht es weiter

25. Spieltag

06.03.26 RW Oberhausen - FC Schalke 04 II

06.03.26 FC Gütersloh - Borussia Dortmund II

07.03.26 Fortuna Düsseldorf II - SV Rödinghausen

07.03.26 Bonner SC - SSVg Velbert

07.03.26 1. FC Bocholt - SC Fortuna Köln

07.03.26 VfL Sportfreunde Lotte - Sportfreunde Siegen

07.03.26 Wuppertaler SV - SC Paderborn 07 II

07.03.26 Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Köln II

08.03.26 VfL Bochum II - SC Wiedenbrück

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: