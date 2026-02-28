Wuppertaler SV mit unterirdischem Auftritt im Keller-Schlüsselspiel

Wunderlich reagierte mit einem Dreifachwechsel und brachte zur zweiten Halbzeit Fritz Kleiner, Levin Müller und Noah Heim. Ausgewechselt wurden Subaru Nishimura, Dervisevic und Amin Bouzraa. Die erste WSV-Chance im Spiel gab es in der 53. Minute: Torwart Marcel Hölscher hielt aber den Kopfball von Kleiner.

Der WSV war nun offensiver, aber Wiedenbrück hatte das Spiel weiter im Griff. Aydogan zielte rechts am Tor vorbei (62.). Durgun kam für Rebronja (64.). Kadi Atmaca ersetzte Celal Aydogan (74.). Der WSV war in der zweiten Halbzeit zwar besser unterwegs, aber zu ungefährlich. Der SCW verwaltete den sicheren Vorsprung.

Und legte nach. Marko Stojanovic sprang der Ball an die Hand, Benjamin Friesen verwandelte den Elfer zum 4:0 (81.). Wiedenbrück tat nicht mehr als notwendig, die WSV-Fans verließen zum Teil vorzeitig das Stadion.