Gladbach braucht Sieg gegen Duisburg für Endspiel gegen Leverkusen

Vor dem 25. Spieltag der U19-Bundesliga West steht am 1. Mai noch das Nachholspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem MSV Duisburg an. Die Gladbacher müssen gewinnen, dann können sie am Sonntag an Bayer 04 Leverkusen vorbeiziehen und den Platz zur Deutschen Meisterschaft einnehmen. Der FC Schalke 04 hofft im RevierDerby auf eine letzte Chance gegen den enteilten BVB - Borussia Dortmund ist als Westdeutscher Meister bereits für das Halbfinale qualifiziert.