Giesenkirchen holt Sechspunktespiel

Bedingt durch den am Samstag stattfindenden U19-Cup in Venn wurde der Kellerknaller gegen DJK Giesenkirchen vorgezogen. Giesenkirchen gewann mit 2:1 gegen Rot-Weiß Venn.

Die Tabellensituation war vor Anpfiff folgende: Venn stand mit 24 Punkten knapp vor den Abstiegsrängen auf Platz 13. Einen Rang dahinter folgte Giesenkirchen, das mit 22 Punkten noch alle Möglichkeiten auf einen Verbleib in der A-Klasse haben. Doch dazu gehören eben Siege gegen einen direkten Konkurrenten. Aber was für Giesenkirchen gilt, gilt auch für Venn – verlieren verboten.

Die Anfangsphase war erst einmal von einem vorsichtigen Abtasten geprägt. Verständlich, denn Fehler könnten umgehend bestraft werden. Venn versuchte es mit langen Diagonalbällen, schnell hinter die Ketten Giesenkirchens zu gelangen. Das wiederum wollte mit viel Ballbesitz die Hausherren mürbe machen. Nach der 15-minütigen Abtastphase wurde das Tempo merklich erhöht, es gab endlich auch mehr Strafraumszenen. Eine führte dann zu einem Handelfmeter für die Rot-Weißen. Lukas Latacz bekam, die Hände hinter seinem Körper haltend, den Ball aus kurzer Entfernung an den Arm. Der Schiedsrichter pfiff sofort und zeigte auf den Punkt. Eine Situation, die Giesenkirchens Trainer Tayfun Er nicht so richtig nachvollziehen kann. „Er hat nicht seine Körperfläche vergrößert oder ist aktiv an den Ball gegangen. Aus so kurzer Distanz hast du kaum Zeit zu reagieren“, äußerte er sich.