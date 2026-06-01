Gerüchte verneint: Sportfreunde Lotte planen für Regionalliga

Die Sportfreunde Lotte haben sich als Tabellenelfter der Regionalliga West klar für die neue Saison 2026/27 qualifiziert. Doch rund um den ehemaligen und langjährigen Drittligisten ranken sich derzeit einige Gerüchte, dass der Klub doch noch einen Rückzug aus der Regionalliga erwägen könnte. Die Spekulationen werden vor allem deshalb angeheizt, weil am 17. Juli eine außerordentliche Mitgliederversammlung ansteht und die Personalplanungen zumindest für die Öffentlichkeit ruhen. FuPa hat bereits am Montagmittag eine Stellungnahme vom Lotter Vorstand Oliver Kreienbrink erhalten. Wegen der komplexen Ausgangslage rund um den letzten Spieltag in der Oberliga Niederrhein musste dieses Update allerdings warten - dazu am Textende noch einmal mehr.

Kreienbrink erklärt: „Ich kenne diese Gerüchte nicht, bin sehr überrascht darüber. Aus organisatorischen Gründen hat sich die Planung für die kommende Saison in der Regionalliga West bei den Sportfreunden Lotte verzögert. Wir sind aber in den finalen Zügen.“ Bedeutet im Umkehrschluss: Auch 2026/27 soll am Lotter Kreuz Regionalliga-Fußball zu sehen sein. Unabhängig von möglichen Entscheidungen rund um die Mitgliederversammlung sollten demnächst Wasserstandsmeldungen zur Personalplanung folgen. Lotte-Szenario hätte Folgen für den Niederrhein Somit sind wir wieder bei der Oberliga Niederrhein, die auf den ersten Blick relativ wenig mit den Sportfreunden Lotte zu tun hat, schließlich gehört der Verein zum Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen. Doch im Falle eines Lotter Rückzugs bis zum 20. Juni - im Anschluss würde ein Klub als Absteiger der neuen Saison gelten - würde es rückwirkend einen Absteiger weniger in der Regionalliga West geben. Das wäre der Wuppertaler SV, der jüngst in die Oberliga Niederrhein abgestiegen ist. Der WSV möchte sich an Spekulationen nicht beteiligen, heißt es auf FuPa-Nachfrage. Wäre dieses von Lotte abgewiesene Szenario eingetreten, hätten sich die Auf- und Abstiegsszenarien am Niederrhein und in Westfalen noch einmal kräftig verändert.