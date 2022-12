Germania Twist verlängert mit Trainer Hendrik Schnieders

Schnieders ist bereits seit fünf Jahren bei den Germanen aktiv und geht somit im kommenden Jahr in die sechste Spielzeit. „Hendrik genießt in der Mannschaft, im Verein und auch bei den Fans ein hohes Ansehen und eine hohe Wertschätzung seiner Trainerarbeit. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit Hendrik auch in die nächste Saison gehen“, so die Obleute Martin Vedder und Ansgar Schmees.

Schnieders übernahm die Germanen in der Saison 2018/19 und stieg im ersten Jahr direkt in die Kreisliga auf. Hier hat sich die Mannschaft mittlerweile etabliert und im zweiten Jahr in Folge die Aufstiegsrunde erreicht.

„Ich hatte ein tolles und wertschätzendes Gespräch mit den Fußballverantwortlichen. Das Umfeld macht einem die tägliche Arbeit für den Verein leicht und die Mannschaft hat einen überragenden Charakter. Ich denke, dass wir mit Blick auf die Größe unseres Vereins und unsere eher bescheidenen Mittel zurecht stolz darauf sein dürfen, was in den letzten Jahren hier aufgebaut worden ist. Alles in allem freue ich mich auf ein weiteres Jahr mit den Jungs und dem Verein in der Kreisliga spielen zu dürfen.“