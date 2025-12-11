 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Der SV Genc Osman klettert auf Tabellenplatz zwei.
Der SV Genc Osman klettert auf Tabellenplatz zwei. – Foto: Robin Bogaletzki

Genc Osman springt auf Rang zwei

Am Freitag wird es für die Spvgg Meiderich 06/95 ernst, am Samstag ist Spitzenreiter Duisburger FV 08 gefordert. So läuft der Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5.

Bezirksliga 5
VfL Repelen
Asterlagen
FC Neuk.-Vlu
SC Oberhaus.

Letzter Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5, vor der Winterpause. Schon am Dienstag hat der SV Genc Osman mit einem 5:1-Sieg bei Schlusslicht Rhenania Hamborn den zweiten Tabellenplatz erklommen. Den könnte der Duisburger SV 1900 am Sonntag aber zurückerobern. Zuvor ist aber noch die Spvgg Meiderich 06/95 gegen SuS 09 Dinslaken gefordert und am Samstag reist Spitzenreiter Duisburger FV 08 zum 1. FC Styrum. Diese Begegnungen stehen außerdem an.

So läuft Spieltag 17

Genc Osman springt auf Platz zwei

Di., 09.12.2025, 19:30 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
1
5
Abpfiff

Letztlich war es eine klare Angelegenheit, die gleich mit einem bitteren Rückschlag für Rhenania Hamborn begann. Schon nach zehn Minuten fälschte Nurettin Kayaoglu einen Genc-Schuss unhaltbar ins eigene Tor ab, wodurch der Favorit früh in Führung ging. Noch vor der Pause legten Emre Onur (26.) und Mert Yagci (32.) nach. Nach dem Seitenwechsel suchte der SV Genc Osman die schnelle Entscheidung und stellte nach Treffern von Onur (50.) sowie Argjent Emrula (53.) auf 5:0. Per Strafstoß kam Rhenania zwar noch zum Anschlusstreffer, doch der war kaum mehr als Ergebniskorrektur. Die Gäste eroberten Tabellenplatz zwei, Rhenania steht weiter auf dem letzten Rang.

Wichtiges Flutlicht-Duell für Meiderich

Morgen, 19:30 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
19:30

Schwierige Aufgabe für 1. FC Styrum

Sa., 13.12.2025, 19:00 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
19:00live

Das sind die Spiele am Sonntag

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
15:00live

So., 14.12.2025, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:15live

So., 14.12.2025, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
15:15

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
15:00

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
15:30live

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
15:30live

Das sind die nächsten Spieltage

18. Spieltag
Sa., 31.01.26 19:00 Uhr SC 1920 Oberhausen - Duisburger FV 08
So., 01.02.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 01.02.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SuS 09 Dinslaken
So., 01.02.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - TuS Asterlagen
So., 01.02.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - SuS 21 Oberhausen
So., 01.02.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Viktoria Buchholz
So., 01.02.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Mülheimer SV 07
So., 01.02.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Rheinland Hamborn
So., 01.02.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - VfL Repelen

19. Spieltag
Sa., 07.02.26 17:00 Uhr Viktoria Buchholz - Duisburger SV 1900
Sa., 07.02.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SV Genc Osman Duisburg
So., 08.02.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - VfB Homberg II
So., 08.02.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SV Rhenania Hamborn
So., 08.02.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - GSG Duisburg
So., 08.02.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SC 1920 Oberhausen
So., 08.02.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 08.02.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 08.02.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Spvgg Meiderich 06/95

