Genc Osman springt auf Rang zwei

Letztlich war es eine klare Angelegenheit, die gleich mit einem bitteren Rückschlag für Rhenania Hamborn begann. Schon nach zehn Minuten fälschte Nurettin Kayaoglu einen Genc-Schuss unhaltbar ins eigene Tor ab, wodurch der Favorit früh in Führung ging. Noch vor der Pause legten Emre Onur (26.) und Mert Yagci (32.) nach. Nach dem Seitenwechsel suchte der SV Genc Osman die schnelle Entscheidung und stellte nach Treffern von Onur (50.) sowie Argjent Emrula (53.) auf 5:0. Per Strafstoß kam Rhenania zwar noch zum Anschlusstreffer, doch der war kaum mehr als Ergebniskorrektur. Die Gäste eroberten Tabellenplatz zwei, Rhenania steht weiter auf dem letzten Rang.

Wichtiges Flutlicht-Duell für Meiderich