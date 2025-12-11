Genc Osman springt auf Rang zwei

Letzter Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5, vor der Winterpause. Schon am Dienstag hat der SV Genc Osman mit einem 5:1-Sieg bei Schlusslicht Rhenania Hamborn den zweiten Tabellenplatz erklommen. Den könnte der Duisburger SV 1900 am Sonntag aber zurückerobern. Zuvor ist aber noch die Spvgg Meiderich 06/95 gegen SuS 09 Dinslaken gefordert und am Samstag reist Spitzenreiter Duisburger FV 08 zum 1. FC Styrum. Diese Begegnungen stehen außerdem an.
Letztlich war es eine klare Angelegenheit, die gleich mit einem bitteren Rückschlag für Rhenania Hamborn begann. Schon nach zehn Minuten fälschte Nurettin Kayaoglu einen Genc-Schuss unhaltbar ins eigene Tor ab, wodurch der Favorit früh in Führung ging. Noch vor der Pause legten Emre Onur (26.) und Mert Yagci (32.) nach. Nach dem Seitenwechsel suchte der SV Genc Osman die schnelle Entscheidung und stellte nach Treffern von Onur (50.) sowie Argjent Emrula (53.) auf 5:0. Per Strafstoß kam Rhenania zwar noch zum Anschlusstreffer, doch der war kaum mehr als Ergebniskorrektur. Die Gäste eroberten Tabellenplatz zwei, Rhenania steht weiter auf dem letzten Rang.
________________
18. Spieltag
Sa., 31.01.26 19:00 Uhr SC 1920 Oberhausen - Duisburger FV 08
So., 01.02.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 01.02.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SuS 09 Dinslaken
So., 01.02.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - TuS Asterlagen
So., 01.02.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - SuS 21 Oberhausen
So., 01.02.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Viktoria Buchholz
So., 01.02.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Mülheimer SV 07
So., 01.02.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Rheinland Hamborn
So., 01.02.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - VfL Repelen
19. Spieltag
Sa., 07.02.26 17:00 Uhr Viktoria Buchholz - Duisburger SV 1900
Sa., 07.02.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SV Genc Osman Duisburg
So., 08.02.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - VfB Homberg II
So., 08.02.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SV Rhenania Hamborn
So., 08.02.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - GSG Duisburg
So., 08.02.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SC 1920 Oberhausen
So., 08.02.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 08.02.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 08.02.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Spvgg Meiderich 06/95