BL5: Abbruch nach 6:0 zur Pause, zehn Tore von Asterlagen

Einen völlig verrückten Schlagabtausch haben sich die Kellerkinder SuS 21 Oberhausen und Spvgg Meiderich 06/95 geliefert. Mit der Offensive dürften die Trainer jeweils mehr als zufrieden gewesen sein, doch beide Defensivreihen offenbarte eklatante Mängel. Die Erleichterung bei den Meiderichern war nach dem Abpfiff aber dennoch riesig, immerhin hatten sie sich mit 7:6 durchgesetzt. Dabei begann der Abend ganz im Sinne der Gastgeber. Fabio Theisen (19.) und Bendudvig Elad (28.) brachten SuS rasch in Front, ehe Dennis Freikamp den Anschlusstreffer erzielen konnte (39.). Postwendend erhöhte Kevin Skoda wieder für Schleuse (43.), doch dann folgte der Meidericher Endspurt vor der Pause. Tobias Freiwald (45.) verkürzte erneut, Freikamp sorgte per Strafstoßtor für einen ausgeglichenen Pausenstand (45.). Unmittelbar nach dem Seitenwechsel legte Meiderich in Person von Fynn Heinzelmann nach (46.), Fares Alfandi (55.) und Freiwald (68.) bauten den Vorsprung weiter aus. Elad (69.) und Tom Schulokat (87.) brachten die Gastgeber noch einmal heran, bevor es in eine völlig verrückte Schlussphase ging. Erneut Elad markierte den Ausgleich (90.), doch unmittelbar darauf erzielte Muhammed Hüseyin Özdogan den Siegtreffer für Meiderich, die somit den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze wieder hergestellt haben.

Ein verschossener Strafstoß, vier Platzverweise und einen knappen Sieg hielt das Verfolgerduell zwischen Rheinland Hamborn und dem SC 1920 Oberhausen bereit. Los ging es auch gleich mit einem vergebenen Foulelfmeter von Tarik Kurt (6.). In der Folge entwickelte sich ein körperbetontes Spiel, in dem der Unparteiische einige Verwarnungen zeigte. Es waren 36 Minuten gespielt, als Ömer Talha Yurdukul die Hausherren in Front brachte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte kassierte zunächst Luka Franco Beric die Ampelkarte (45.+1), ehe Yusuf Allouche mit dem Pausenpfiff den Ausgleich markierte (45.+3). Nach Wiederanpfiff gelang es Joel Preuß, Rheinland erneut in Führung zu bringen (55.), doch wieder war es Allouche, der kurz darauf ausgleichen konnte (63.). Davon zeigte sich Rheinland jedoch wenig beeindruckt und legte durch Yunus Emre Kocaoglu nur drei Minuten später das 3:2 nach. In der Schlussphase gab es dann noch drei Platzverweise für den Sportclub. Erst verließ Burak Demirci nach Gelb-Rot den Platz (82.), in der Nachspielzeit sahen Marko Djurdjevic (90.+5) und Julian Krasniqi (90.+6) glatt Rot. Im Klassement hat sich Rheinland am Konkurrenten vorbei auf den dritten Rang geschoben.

Das waren die Spiele am Sonntag

Nicht minder spektakulär ging es am Sonntag weiter. Während der Duisburger FV 08 seine Hausaufgaben machte, beim 2:1-Sieg gegen Aufsteiger VfB Homberg II aber durchaus seine Mühen hatte, patzte der Duisburger SV 1900 und kassierte in der Nachspielzeit den Ausgleich bei SuS 09 Dinslaken. Damit wächst der Vorsprung des DFV im Klassement auf sechs Punkte an. Neuer Dritter ist der SV Genc Osman, der schon zur Pause mit 6:0 gegen die GSG Duisburg führte. Selbige kam nach der Pause nicht mehr zurück auf den Platz und verhinderte so wohl ein richtiges Debakel.

Zweistellig machte es der TuS Asterlagen, der den 1. FC Styrum mit 10:3 wegfegte. Schon nach dem ersten Durchgang führte der TuS mit 5:0, drei Treffer gingen allein auf das Konto von Derman Disbudak, welcher in der Schlussphase noch seinen vierten Torerfolg feiern durfte. Dreifach erfolgreich war Khalid Al-Bazaz, je einmal trafen Ferdi Acar, Riichi Nakanishi sowie El Houcine Bougjdi. Für die Gäste schnürte Hatim Bentaleb einen Dreierpack, über den er sich aber nur mäßig freuen dürfte. Außerdem spielten Viktoria Buchholz und Rheinland Hamborn 2:2, der VfL Repelen siegte beim FC Neukirchen-Vluyn mit 4:1 und der Mülheimer SV schlug Schwarz-Weiß Alstaden mit 2:1.