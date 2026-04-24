Genc Osman in Lauerstellung, Rheinland Hamborn will sich absetzen

Mit der geballten Power von neun Partien am Sonntag geht die Bezirksliga, Gruppe 5, in den 29. Spieltag. Während es für die Spvgg Meiderich 06/95, Rhenania Hamborn und die GSG Duisburg wohl um den letzten Strohhalm im Kampf um den Klassenerhalt geht, will sich Rheinland Hamborn an der Tabellenspitze weiter absetzen.
30. Spieltag
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - 1. FC Mülheim-Styrum
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 03.05.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - SC 1920 Oberhausen
So., 03.05.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Viktoria Buchholz
So., 03.05.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 03.05.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SpVgg Meiderich 06/95
So., 03.05.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Duisburger SV 1900
So., 03.05.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - VfL Repelen
So., 03.05.26 19:00 Uhr SV Genc Osman Duisburg - VfB Homberg II
31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - TuS Asterlagen
Sa., 09.05.26 16:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - GSG Duisburg
So., 10.05.26 15:00 Uhr SpVgg Meiderich 06/95 - Duisburger FV 08
So., 10.05.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - SV Rhenania Hamborn
So., 10.05.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - Rheinland Hamborn
So., 10.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SuS 09 Dinslaken
So., 10.05.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SuS 21 Oberhausen
So., 10.05.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Mülheimer SV 07
So., 10.05.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SV Genc Osman Duisburg
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