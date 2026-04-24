 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Genc Osman in Lauerstellung, Rheinland Hamborn will sich absetzen

In der Bezirksliga, Gruppe 5, gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Aufstieg. Können der Duisburger SV 1900 und der Duisburger FV 08 Schritt halten mit Rheinland Hamborn?

von Marcel Eichholz · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Genc Osman hat sich in Lauerstellung gebracht.
Der SV Genc Osman hat sich in Lauerstellung gebracht. – Foto: Burak Annac

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Bezirksliga 5
VfL Repelen
Asterlagen
FC Neuk.-Vlu
SC Oberhaus.

Mit der geballten Power von neun Partien am Sonntag geht die Bezirksliga, Gruppe 5, in den 29. Spieltag. Während es für die Spvgg Meiderich 06/95, Rhenania Hamborn und die GSG Duisburg wohl um den letzten Strohhalm im Kampf um den Klassenerhalt geht, will sich Rheinland Hamborn an der Tabellenspitze weiter absetzen.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 5

So., 26.04.2026, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhen Hamborn
15:15live

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-StyrumMH-Styrum
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
15:30

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
15:30live

So., 26.04.2026, 15:15 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
15:15live

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
15:30

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
15:30

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:30live

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Meiderich 06/95
SpVgg Meiderich 06/95SpVgg 06/95
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
15:00live

Heute, 19:30 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
19:30

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Das sind die nächsten Spieltage

30. Spieltag
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - 1. FC Mülheim-Styrum
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 03.05.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - SC 1920 Oberhausen
So., 03.05.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Viktoria Buchholz
So., 03.05.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 03.05.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SpVgg Meiderich 06/95
So., 03.05.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Duisburger SV 1900
So., 03.05.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - VfL Repelen
So., 03.05.26 19:00 Uhr SV Genc Osman Duisburg - VfB Homberg II

31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - TuS Asterlagen
Sa., 09.05.26 16:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - GSG Duisburg
So., 10.05.26 15:00 Uhr SpVgg Meiderich 06/95 - Duisburger FV 08
So., 10.05.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - SV Rhenania Hamborn
So., 10.05.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - Rheinland Hamborn
So., 10.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SuS 09 Dinslaken
So., 10.05.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SuS 21 Oberhausen
So., 10.05.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Mülheimer SV 07
So., 10.05.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SV Genc Osman Duisburg

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