Genc Osman in Lauerstellung, Rheinland Hamborn will sich absetzen

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Das sind die nächsten Spieltage

30. Spieltag

Fr., 01.05.26 20:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - 1. FC Mülheim-Styrum

Sa., 02.05.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Schwarz-Weiß Alstaden

So., 03.05.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - SC 1920 Oberhausen

So., 03.05.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Viktoria Buchholz

So., 03.05.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 03.05.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SpVgg Meiderich 06/95

So., 03.05.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Duisburger SV 1900

So., 03.05.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - VfL Repelen

So., 03.05.26 19:00 Uhr SV Genc Osman Duisburg - VfB Homberg II



31. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - TuS Asterlagen

Sa., 09.05.26 16:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - GSG Duisburg

So., 10.05.26 15:00 Uhr SpVgg Meiderich 06/95 - Duisburger FV 08

So., 10.05.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - SV Rhenania Hamborn

So., 10.05.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - Rheinland Hamborn

So., 10.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SuS 09 Dinslaken

So., 10.05.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SuS 21 Oberhausen

So., 10.05.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Mülheimer SV 07

So., 10.05.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SV Genc Osman Duisburg

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