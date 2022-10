Geldern: Spee-Gymnasium bildet Trainer aus Für die Schule ist es ein Pilotprojekt. In 40 Übungseinheiten sollen 16 Schüler zum „DFB-Junior-Coach“ ausgebildet werden, um später selbstständig eine Fußball-AG oder ein Training in ihren Vereinen leiten zu können.

Parallel dazu hatte das FSG bereits die Bewerbungsunterlagen beim Fußballverband-Niederrhein (FVN) eingereicht und wurde nun dazu ermächtigt, Schüler zu sogenannten Junior-Coaches zu qualifizieren.

„Der Plan ist ganz einfach“, sagt Sportlehrer Philipp Oerding. „Wir möchten außerhalb der Schulzeit die Grundlagen vermitteln, um an unserer Schule eine Fußball-AG für Jungs und Mädels unter der Leitung der frisch ausgebildeten Trainer zu etablieren.“

Bereits am 20. September stand die erste Trainingseinheit unter Leitung von Ludwig Lippold, Referent für Jugend- und Schulsport beim FVN, auf dem Programm. „Ziel ist es, eine Kooperation zwischen Schulen und Vereinen herzustellen, so dass die neuen Trainer Verantwortung in ihren Vereinen übernehmen und zum Beispiel Kindermannschaften unter ihre Fittiche nehmen“, sagt Lippold, der selber sehr erfolgreich bei Union Berlin gekickt hat. „Perfekt wäre es, dass sie Spaß an ihren Aufgaben finden und sich als Trainer weiter ausbilden lassen.“