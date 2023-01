Geballte Oberliga-Erfahrung: FCM-Reserve verpflichtet Wunschspieler Verbandsliga +++ Aus Westerhausen wechselt Niclas Buschke an die Elbe

Im Alter von 27 Jahren bringt der Neuzugang die Erfahrung von 119 Oberliga-Einsätzen mit in die junge Magdeburger Truppe. Bei der Wolfsberg-Elf - wie schon zuvor beim 1. FC Lok Stendal - war Buschke ein absoluter Leistungsträger. In 15 Partien war der Offensivmann an neun Toren beteiligt und verpasste im bisherigen Saisonverlauf lediglich 38 Minuten. Nun soll er bei der U23-Vertretung des Zweitligisten als Leistungsträger vorangehen und mit dafür sorgen, dass die Blau-Weißen in der neuen Saison ebenfalls in der Oberliga mitmischen. Zum Spielerprofil:

>> Niclas Buschke

