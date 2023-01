GC: Neuer Technischer Leiter und U21-Trainer Personelle Wechsel beim Zürcher Verein

Der bisherige Assistenztrainer der ersten Mannschaft, Erminio Piserchia, wird per sofort neu als Technischer Leiter die Verantwortung über die Nachwuchsabteilung von GC übernehmen, nachdem der Zürcher Klub die Ende 2022 ausgelaufene Zusammenarbeit mit Christian Maier nicht verlängert hat.

«Wir danken Christian für sein Engagement für die blauweissen Farben und für die sehr angenehme Zusammenarbeit. Gleichzeitig freuen wir uns eine interne Lösung mit einem erfahrenen Fachmann wie Erminio Piserchia gefunden zu haben, welcher bereits unseren Club und dessen Umfeld gut kennt, und die nötige Kontinuität gewährleisten kann», lässt sich Sportchef Bernt Haas zitieren. «Erminio hat jahrelange Erfahrung in der Nachwuchsabteilung der Young Boys gesammelt, sowohl als Trainer, als auch als Technischer Leiter. Mit seinen bewiesenen menschlichen und fachlichen Kompetenzen wird er unter anderem für eine optimale Zusammenarbeit und ständige, konstruktive Interaktion zwischen der Nachwuchsabteilung und der ersten Mannschaft sorgen.»

Seit Juni 2021 ist Piserchia bei den Grasshoppers als Assistenztrainer von Giorgio Contini im Amt.

In seinen vorherigen Stationen war der 58-jährige gebürtige Italiener bei YB über 17 Jahre lang in verschiedenen Funktionen auf unterschiedlichen Stufen tätig – als langjähriger Assistenztrainer und mehrmals auch als interimistischer Cheftrainer in der ersten Mannschaft sowie als Leiter und Trainer in der Nachwuchsabteilung.

Vom Talentmanager zum Assistenztrainer

Romain Villiger wird die Rolle von Erminio Piserchia übernehmen und somit als neuer Assistenztrainer von Giorgio Contini fungieren. Der 40-jährige Berner war bisher Talentmanager bei den Hoppers und arbeitete in den vergangenen Monaten bereits eng mit dem Trainerstab der ersten Mannschaft.

In seiner bisherigen Karriere konnte Villiger bereits ein breites Spektrum an Erfahrung als Trainer sammeln, zuerst in der Nachwuchsabteilung des FC Basel und anschliessend als Assistenztrainer beim FC Wil 1900 und dem FC Vaduz.

Ein neuer Cheftrainer für das Erstliga-Team