"Ganz ohne Fußball kann ich mir nicht vorstellen" Bindeglied und Kommunikator: Guido Ritz ist in neuer Rolle zurück bei seinem Heimatverein TuS Marienborn

Herr Ritz, alter Verein, neues Amt - was genau haben Sie bei der TuS nun zu tun?

Ich soll das Bindeglied sein zwischen erster, zweiter Mannschaft und A-Jugend, beim Übergang in den Aktivenbereich sowie organisatorisch im Spielbetrieb unterstützen. Hinzu kommt die Kommunikation zwischen Trainern, Mannschaften und Vorstand. Wir wollen wieder da hin, wo wir früher waren - dass wir aus einer guten U19 mit eigenen Leuten unsere Aktiven bestücken. Mit der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga, die wir als eine Art U21 oder U23 positionieren wollen, sind wir ganz gut aufgestellt, um jungen Spielern Spielpraxis zu bieten auf dem Sprung nach oben.

Dadurch, dass Trainer und sportliche Leiter miteinander sprechen, werden aber die Talente nicht besser. Welche Stellschrauben sollen in der Ausbildung gedreht werden?

Durch regelmäßige Gespräche soll die Trainingsarbeit methodisch aufeinander abgestimmt werden, damit eine Linie bei dem, was man den Jungs über die Jahre mitgibt, entsteht. Die Spielergespräche sollen nicht alle an den Trainern hängen bleiben. Es geht auch mal darum, an die Geduld zu appellieren. Es war schon mal leichter, in Marienborn in die erste Mannschaft zu kommen. Da sollen Wege aufgezeigt werden, auch indem Spieler früher mal oben dabei sind. Unser Erstmannschaftstrainer Kayhan Cakici ist der entscheidende Impulsgeber.

Die U19 sollte aufsteigen, um den Sprung in die Aktiven-Verbandsliga zu erleichtern, oder?

Das ist eine unserer Zielsetzungen, ganz klar. Im Moment sieht es nicht ganz so schlecht aus, aber es ist noch ein Weg zu gehen.

Bezirksliga und Verbandsliga, oder vielleicht Landesliga und Oberliga - wo will die TuS perspektivisch Erste und Zweite etablieren?