Gahlener Meistermacher Dasdan heuert im Sommer bei Viktoria Heiden an Mitte November hatte bei Viktoria Heiden Coach Michael Hellekamp bekanntgegeben, im Sommer seine Trainerlaufbahn vorerst zu beenden, um "nach sieben Jahren ununterbrochener Trainertätigkeit wieder mehr Zeit für seine Familie und sich zu haben."

Nun hat der Staffel 4-Landesligist den Nachfolger im benachbarten Schermbeck gefunden. Dort hat der 41-jährige Erdal Dasdan den TuS Gahlen im Sommer in die Bezirksliga geführt.

Heidens Sportliche Leiter Tobias Terlau ist optimistisch, genau den richtigen Trainer gefunden zu haben: „Wir haben einen Trainer gesucht, der fachlich und auch menschlich zu unserer Landesligamannschaft und zum Verein passt. Erdal ist ein fachlich sehr gut ausgebildeter Trainer, der super in unser familiäres Umfeld bei Viktoria Heiden passt. Ich bin davon überzeugt, dass Erdal ab Sommer die Mannschaft weiterentwickeln wird und wir die gewünschten Erfolge gemeinsam feiern werden. Für die Rückrunde wünsche ich ihm viel Erfolg mit seinem Team in Gahlen. Bis zum Sommer gilt es für uns jetzt, möglichst viele Punkte zu sammeln um Michael Hellekamp mit einer guten Platzierung zu verabschieden. Das hat sich Michael nach den drei Jahren mehr als verdient.“

Später war Dasdan u. a. Stützpunkttrainer beim DFB, Sichtungstrainer im Nachwuchs von Borussia Dortmund und Coach der U15 des MSV Duisburg in der höchsten Spielklasse Deutschlands. Anfang 2021 kehrte Dasdan in den Seniorenbereich zurück und übernahm den damaligen A-Ligisten TuS Gahlen, den er direkt zur Meisterschaft führte.

Der A-Lizenz-Inhaber führte die DJK Eintracht Coesfeld in der Saison 2013/14 in die Westfalenliga. Coesfeld wurde damals Vizemeister hinter Viktoria Heiden und durfte dank des Erfolgs im Aufstiegsspiels ebenfalls aufsteigen.

Dasdan erklärt zu seinen Beweggründen für den Wechsel: „Das Gesamtkonzept: Landesliga, die Infrastruktur, sowie die Zukunftspläne des Vereins haben mich zu diesem Wechsel bewegt. Der Verein ist familiär geführt und die Spieler identifizieren sich mit dem Verein und der Mannschaft, was ein sehr wichtiger Punkt für mich ist. Ich werde die Aufgabe ohne spezielle Erwartungen angehen, damals als ich mit DJK Coesfeld gegen Viktoria Heiden gespielt habe, war die Viktoria mein „Hass-Gegner“. Wir konnten nie gegen Heiden gewinnen, der Zusammenhalt der Mannschaft, die Stimmung die von den Fans angeheizt wurde, haben mich in diesen Duellen ganz besonders motiviert. Daher erwarte ich auch heute noch eine motivierte Truppe. Da ich selber sehr ehrgeizig bin, möchte ich viel Leidenschaft im Training und vor allem bei den Spielen sehen. Ich gehe stark davon aus, dass die Mannschaft die Klasse halten wird und nächstes Jahr Landesliga Fußball in Heiden zu sehen ist. Mittelfristig möchte ich die Mannschaft gerne im Mittefeld etablieren und Ballbesitzfußball spielen. Natürlich möchte ich auch den Zusammenhalt der Mannschaft aufrechterhalten und weiter fördern.“

Sowohl Gahlen als auch Heiden stecken im Abstiegskampf. Inwieweit sich die Situation der scheidenden Trainer positiv oder negativ bemerkbar machen wird, wird man abwarten müssen.