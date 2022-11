Gabor eröffnet Torfestival / TSV Wolfsanger 7:0 Spielverein 06

Am gestrigen Sonntag empfingen die Wölfe Spielverein 06.

Das Motto dieses Spiels: Die bittere Hinspiel Niederlage wieder gut zu machen.

In den ersten 15 Minuten tasteten sich beide Mannschaften ab und versuchten ihr Glück über die außen, mit eher wenig erfolgreichen Flanken.

Wir schreiben die 22. Spielminute! Louis Gabor fasst sich ein Herz und zieht aus 25 Metern einfach mal mit seinem schwächeren linken Fuß ab und trifft unhaltbar, oben links in den Knick - Traumtor.

Ein paar Minuten später drängte Spielverein auf den Ausgleich, aber Sauer parierte zweimal ganz stark im eins gegen eins. Von nun an übernahmen die Gäste etwas mehr das Spielgeschehen.

Die Wölfe hatten aber immer wieder starke und auch gefährliche Aktionen nach vorne.

In der 42.Minute klärte Meyer einen Ball nach vorne, diesen erlief sich Taloi sehr stark, aber vergab und schoss neben das Tor.

Nur eine Minute später dann ein klasse Spielaufbau über 8 Spielstationen. Wie des öfteren schon im Training geübt. Ein Abstoß von Sauer auf Roth - Meyer - Jordan - Reuner - Gabor auf Schwiede, dieser dann mit einen feinen Steckpass auf Taloi, der überlufte den Torwart und es stand 2:0. So einfach kann Fussball sein. So ging es auch in die Halbzeit.

Die 2. Halbzeit gehörte nur der Heimmannschaft. Die Wölfe kamen wie die Feuerwehr aus der Kabine und legten mal so richtig los.

50. Spielminute. Sukurma und Schwiede kombinierten sich auf der rechten Außenbahn gut durch. Wieder war es Schwiede der dann einen Steckspaß durch die Abwehr spielte, genau in den Lauf von Thürling, dieser setze dann zur Flanke an doch der Ball wollte wohl direkt ins Tor. Somit stand es dann 3:0.

In der 63. Spielminute dann eine gute Einzelaktionen von Julian Reuner, der sich über linksaußen durchsetzte und einen hohen Ball auf Taloi spielte. Taloi nahm den Ball stark mit der Brust runter und erzielte mit einem satten Schuss das 4:0

Lobenswert ist die 68. Minute, unser Captain Michael Smyk wurde ausgewechselt und drehte eine Ehrenrunde um bei den Fans vorbei zu schauen und mit ihnen ein kühles Bier zu trinken.

Das ist voller Einsatz und 5€ in die Mannschaftskasse.

Weiter zum Spiel! 73. Spielminute. Der eingewechselte Dennis Salioski lief alleine auf das Tor und konnte nur durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Schwiede wie gewohnt, souverän zum 5:0.