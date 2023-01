FVN-Rekordauslosung sorgt für attraktive Pokalspiele Partien gegen den MSV Duisburg und Rot-Weiß Oberhausen.

204 Kugeln wurden am Montagabend beim Fußballverband Niederrhein aus dem Lostopf gezogen. Es war die größte Auslosung aller Zeiten beim FVN. Gesucht wurden die Erstrundenpartien des Niederrheinpokals für die Jugend sowie das Viertelfinale der Frauen.

Dort bekommt es Borussia Mönchengladbach mit dem Niederrheinligisten GSV Moers zu tun. Der FV Mönchengladbach würde auf Landesligist SV Rosellen treffen, muss sich aber zunächst noch im Achtelfinale bei GW Lankern behaupten. Die Pokalbegegnung sollte eigentlich am 19. Dezember ausgetragen werden, wurde aber aufgrund der Witterungsbedingungen kurzfristig abgesagt – als der FV-Tross bereits die 109 Kilometer Anfahrt hinter sich gebracht hatte. Das Nachholspiel ist für den 5. Februar angesetzt, das Viertelfinale steigt am 12. Februar. Ein mögliches Halbfinale würden die beiden Gladbacher Regionalligisten am 10. April bestreiten. Hier hat die Auslosung ergeben, dass Borussia und der FV nicht im gleichen Halbfinale antreten würden, demnach ein stadtinternes Finale im Frauen-Niederrheinpokal möglich wäre. Mit dem VfR Warbeyen und dem 1. FC Bocholt sind aber noch zwei weitere Regionalligisten im Wettbewerb vertreten.

Bei den Junioren und Juniorinnen findet die erste Runde des Verbandspokals am 21. und 22. Januar statt. Bei den A-Junioren bekommt es der Bundesliga-Nachwuchs von Borussia mit dem PSV Neuss aus der Kreisleistungsklasse zu tun, der ASV Süchteln hat die DJK SW Lowick aus der Niederrheinliga zu Gast und TuS Wickrath spielt mit dem 1. FC Bocholt ebenfalls gegen einen Niederrheinligisten. Bei den B-Junioren darf sich der Nachwuchs des Polizei SV über ein attraktives Los freuen. Der PSV bekommt es mit der U17 des MSV Duisburg zu tun. Borussia gastiert beim 1. FC Kleve und der 1. FC Mönchengladbach beim A-Ligisten Sterkrade-Nord. Auch bei den C-Junioren sorgte FVN-Präsident Peter Frymuth, der als Losfee fungierte, für ein spannendes Pokalspiel aus Mönchengladbacher Sicht. Die U15 des 1. FC tritt gegen Regionalligist RW Oberhausen an. Borussia spielt bei SC Bayer Uerdingen (Niederrheinliga) und der 1. FC Viersen hat SC Croatia Mülhheim aus der Kreisleistungsklasse zu Gast.