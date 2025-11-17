 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
FV Dersimspor Ludwigsburg dreht Spiel, Nussdorf/Roßwag siegt 7:2

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Enz/Murr los?

Kreisliga A1 Enz-Murr
Kreisliga A2 Enz-Murr
Kreisliga A3 Enz-Murr
SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag
FV LB

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Enz/Murr

Kreisliga A1:

VfB Tamm – SKV Eglosheim 1:4
Tamm startete stark und ging durch Thomas Hug in der 5. Minute in Führung. Danach übernahm Eglosheim die Kontrolle – vor allem dank eines überragenden Davide Cappella, der mit Treffern in der 34., 40. Minute per Foulelfmeter und 48. Minute einen lupenreinen Hattrick erzielte. Bayram Özaslan setzte in der 81. Minute den Schlusspunkt. Ein klarer Auswärtssieg.

Türkischer SC Kornwestheim – GSV Pleidelsheim II 3:2
Moritz Meier brachte die Gäste früh in Führung (13.), doch Carmine Pescione drehte die Partie mit Toren in der 27. und 42. Minute. Jonathan Pasternak glich noch vor der Pause aus (44.). In einer ausgeglichenen zweiten Hälfte erzielte Aziz Erbas in der 80. Minute das entscheidende 3:2. Ein knapper, hart erkämpfter Heimsieg.

FV Dersimspor Ludwigsburg – SV Salamander Kornwestheim II 3:2
Ein kurioser Start: Zunächst traf Levin Grupp unglücklich ins eigene Tor (6.), kurz darauf erhöhte Max Mäule (7.) für die Gäste. Doch Roberto Cappella wurde zum Matchwinner. Mit drei Toren in der 23., 33. und 67. Minute drehte er das Spiel im Alleingang und sicherte Dersimspor den 3:2-Sieg.

TSV Grünbühl – SG Hochberg/Hochdorf 2:1
Daniel Schick brachte Grünbühl früh auf Kurs (18.), Tomo Lovric erhöhte in der 29. Minute. Hochberg/Hochdorf kam erst spät durch Philipp Kessler (84.) zurück, doch der Anschlusstreffer kam zu spät. Grünbühl brachte den Sieg über die Zeit.

TSV Affalterbach – TSV Asperg 2:4
Ein turbulentes Spiel mit vielen Wendungen: Ein Eigentor von Tom Engel brachte Affalterbach in Führung (29.). Ferhat Saricam glich aus (39.), doch Dominik Janzer stellte im direkten Gegenzug auf 2:1 (40.). Nach der Pause drehte Asperg das Spiel: Ferhat Saricam traf per Foulelfmeter (59.), Tom Engel korrigierte seinen Fehler mit dem 2:3 (76.) und Yulian Binder sorgte in der 90. Minute für die Entscheidung.

GSV Höpfigheim – SGV Murr 1:4
Nach torloser erster Hälfte entschied Murr die Partie innerhalb weniger Minuten: Michael Winkle traf in der 55. und 58. Minute doppelt. Christian Krauss erhöhte per Foulelfmeter (77.). Fabian Bochmann verkürzte kurz darauf (81.), doch Ibrahim Kamberovic (90.) stellte den alten Abstand wieder her.

VfB Neckarrems 1913 – TSV 1899 Benningen 3:1
Benningen erwischte den besseren Start durch Angelo de Capua (3.). David Bauermeister glich per Foulelfmeter aus (28.), scheiterte jedoch nur zwei Minuten später an einem weiteren Strafstoß. In der zweiten Halbzeit machte Florian Scholz den Unterschied: Mit Toren in der 69. und 90. Minute drehte er das Spiel zugunsten von Neckarrems.

FSV Oßweil – GSV Erdmannhausen 3:3
Oßweil führte zur Pause scheinbar komfortabel: Erich Franz (19.), Elias Renner per Strafstoß (34.) und Andreas Klotz (45.+1) trafen zur 3:0-Führung. Direkt nach dem Wiederanpfiff verkürzte Moritz Rath (46.). Kevin Redieß (72.) machte das Spiel wieder spannend. In der langen Nachspielzeit glich Fynn Matter (90.+7) tatsächlich noch aus. Ein bitterer Punktverlust für Oßweil, Erdmannhausen hingegen belohnt sich spät.

Kreisliga A2:

SKV Rutesheim (U23) II – Spvgg Warmbronn 1:4
Rutesheim startete gut und ging durch Angelo De Pilla bereits in der 13. Minute in Führung. Doch Warmbronn antwortete eindrucksvoll: Christian Ahlborn glich in der 22. Minute aus, Nils Schenk drehte das Spiel in der 37. Minute. Nach der Pause erhöhte erneut Christian Ahlborn (55.), bevor Mirko Hoffmann in der 63. Minute alles klar machte. Ein klarer Auswärtssieg für Warmbronn.

TSV Münchingen II – SV Leonberg/Eltingen II 5:1
Münchingen zeigte sich vor heimischem Publikum torhungrig. Marcel Gans eröffnete in der 10. Minute. Niels Torben Kansy (41.) und Tamino Filipay (49.) bauten die Führung aus. Yannick-Noah Kansy krönte die starke Teamleistung mit einem Doppelpack (65., 80.). Susan Lama gelang in der 90. Minute nur noch Ergebniskosmetik. Münchingen II mit einem souveränen Auftritt.

Drita Kosova Kornwestheim – SpVgg Renningen 2:5
Renningen spielte eiskalt und legte Treffer im Minutentakt nach: Justin Eberhardt (24.), Cedric Wurmbrand (48.), Alim Kerim Göler (54.), Leon Kottucz (70.) und Riccardo Ronny Bischoff (73.) sorgten schnell für klare Verhältnisse. Drita Kosova kam spät durch Defrim Trena (76.) und Elvis Gashi (90.) zu zwei Treffern, konnte die deutliche Niederlage aber nicht mehr abwenden.

FC Gerlingen – TSV Heimerdingen 1910 II 2:1
Bjarne Petersen brachte Heimerdingen in der 35. Minute in Führung. Doch Gerlingen blieb geduldig und drehte die Partie in den Schlussminuten: Marvin Mieck traf erst zum Ausgleich (78.) und in der 89. Minute zum 2:1-Siegtreffer. Ein hart erkämpfter Dreier für die Gastgeber.

Spvgg Weil der Stadt – TSV Höfingen 1:1
Weil der Stadt ging durch Mousa El Arkoubi in der 27. Minute in Führung. Gianluca Russo glich in der 62. Minute aus. Beide Mannschaften hatten Chancen auf den Sieg, doch am Ende blieb es beim Remis.

TSV Flacht – TSF Ditzingen 2:1
In der zweiten Halbzeit nahm die Partie richtig Fahrt auf. Luca Boldrini traf in der 49. Minute zur Führung. Als alles nach einem Heimsieg aussah, glich Juri Micic in der 90.+5 aus. Doch Flacht schlug in letzter Sekunde zurück: Christopher Welsch erzielte in der 90.+7 den viel umjubelten 2:1-Siegtreffer.

SV Gebersheim – TV Möglingen 3:1
Die Gäste gingen früh durch Marcel Gurth in Führung (10.), doch Gebersheim antwortete sofort: Marvin Uhl (12.) und Noel Tisch (13.) drehten das Spiel innerhalb weniger Minuten. In der 23. Minute parierte Pascal Manes einen Foulelfmeter von Ismetcan Caglayan – ein Schlüsselmoment. In der 86. Minute setzte Kevin Sholabomi den Schlusspunkt zum 3:1. Eine reife Vorstellung des SVG.

Kreisliga A3:

SV Illingen 1906 – TSV Enzweihingen 2:3
Ein turbulenter Start mit vier Toren in den ersten neun Minuten: Fynn Köppl brachte Illingen früh in Führung (3.), doch Cihat Aytac (5.) und Jannik Aldinger (9.) drehten die Partie sofort. Felix von Berg glich in der 35. Minute aus. Kurz vor der Pause fiel das entscheidende Tor – ein unglückliches Eigentor von Tobias Spechtenhauser (39.) bescherte Enzweihingen den Auswärtssieg.

TSV Ensingen – Spvgg Bissingen 0:5
Bissingen ließ Ensingen keine Chance und überzeugte mit starker Offensive. Anton Blank traf in der 27. Minute und legte in der 68. Minute nach. Dazwischen erhöhte Eros Ciatto in der 40. Minute. Kristof Grünenwald (77.) sowie erneut Eros Ciatto (83.) machten den klaren 5:0-Erfolg perfekt.

TSV Großglattbach – FV Kirchheim 3:1
Gustavo Wals brachte Kirchheim in der 14. Minute in Führung. Danach zeigte Florian Kuhnle eine herausragende Leistung: Er glich in der 27. Minute aus und traf in der 75. sowie 90. Minute zum Doppel- bzw. Hattrick. Trotz Gelb-Rot für Jannik Burkhardt (88.) brachte Großglattbach den Sieg ins Ziel.

SV Horrheim – SV Hellas Bietigheim 3:0
Nach einer torlosen ersten Hälfte drehte Horrheim auf: Ben Borchert (56.) und Sascha Berger (66.) trafen binnen zehn Minuten. Ben Borchert legte in der 72. Minute seinen zweiten Treffer nach und besiegelte den deutlichen 3:0-Heimerfolg.

FV Markgröningen – SG Hohenhaslach/Freudental 1:0
In einer chancenarmen Partie fiel die Entscheidung spät: Brian Richard traf in der 79. Minute zum 1:0. Trotz einer Roten Karte für Tobias Kammler (84.) brachte Markgröningen den knappen Vorsprung über die Zeit.

SGM Riexingen – TSV Kleinglattbach 2:0
Riexingen belohnte sich für eine starke zweite Hälfte. Mike Renier traf in der 63. Minute zur Führung, Lennox Zech setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt. Ein Heimsieg für die SGM.

FC Mezopotamya Bietigheim – SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag 2:7
Die Gäste zeigten sich extrem torhungrig: Marko Kühn (10.) brachte sie in Führung. Ozan Kalkan glich kurz darauf aus (18.), doch anschließend dominierte Nussdorf/Roßwag völlig. Johannes Wizemann traf doppelt (20., 44.), Roberto-Alessandro Ancona (47.), Denis Kerkez (49.), Hakan Atalay (54.) und Adrian Böhme (86.) trafen ebenfalls. Dieter Walter (50.) verkürzte zwischendurch, konnte aber die deutliche Niederlage nicht verhindern.

