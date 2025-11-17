FV Dersimspor Ludwigsburg dreht Spiel, Nussdorf/Roßwag siegt 7:2

VfB Tamm – SKV Eglosheim 1:4

Tamm startete stark und ging durch Thomas Hug in der 5. Minute in Führung. Danach übernahm Eglosheim die Kontrolle – vor allem dank eines überragenden Davide Cappella, der mit Treffern in der 34., 40. Minute per Foulelfmeter und 48. Minute einen lupenreinen Hattrick erzielte. Bayram Özaslan setzte in der 81. Minute den Schlusspunkt. Ein klarer Auswärtssieg.

Türkischer SC Kornwestheim – GSV Pleidelsheim II 3:2

Moritz Meier brachte die Gäste früh in Führung (13.), doch Carmine Pescione drehte die Partie mit Toren in der 27. und 42. Minute. Jonathan Pasternak glich noch vor der Pause aus (44.). In einer ausgeglichenen zweiten Hälfte erzielte Aziz Erbas in der 80. Minute das entscheidende 3:2. Ein knapper, hart erkämpfter Heimsieg.

FV Dersimspor Ludwigsburg – SV Salamander Kornwestheim II 3:2

Ein kurioser Start: Zunächst traf Levin Grupp unglücklich ins eigene Tor (6.), kurz darauf erhöhte Max Mäule (7.) für die Gäste. Doch Roberto Cappella wurde zum Matchwinner. Mit drei Toren in der 23., 33. und 67. Minute drehte er das Spiel im Alleingang und sicherte Dersimspor den 3:2-Sieg.

TSV Grünbühl – SG Hochberg/Hochdorf 2:1

Daniel Schick brachte Grünbühl früh auf Kurs (18.), Tomo Lovric erhöhte in der 29. Minute. Hochberg/Hochdorf kam erst spät durch Philipp Kessler (84.) zurück, doch der Anschlusstreffer kam zu spät. Grünbühl brachte den Sieg über die Zeit.

TSV Affalterbach – TSV Asperg 2:4

Ein turbulentes Spiel mit vielen Wendungen: Ein Eigentor von Tom Engel brachte Affalterbach in Führung (29.). Ferhat Saricam glich aus (39.), doch Dominik Janzer stellte im direkten Gegenzug auf 2:1 (40.). Nach der Pause drehte Asperg das Spiel: Ferhat Saricam traf per Foulelfmeter (59.), Tom Engel korrigierte seinen Fehler mit dem 2:3 (76.) und Yulian Binder sorgte in der 90. Minute für die Entscheidung.

GSV Höpfigheim – SGV Murr 1:4

Nach torloser erster Hälfte entschied Murr die Partie innerhalb weniger Minuten: Michael Winkle traf in der 55. und 58. Minute doppelt. Christian Krauss erhöhte per Foulelfmeter (77.). Fabian Bochmann verkürzte kurz darauf (81.), doch Ibrahim Kamberovic (90.) stellte den alten Abstand wieder her.

VfB Neckarrems 1913 – TSV 1899 Benningen 3:1

Benningen erwischte den besseren Start durch Angelo de Capua (3.). David Bauermeister glich per Foulelfmeter aus (28.), scheiterte jedoch nur zwei Minuten später an einem weiteren Strafstoß. In der zweiten Halbzeit machte Florian Scholz den Unterschied: Mit Toren in der 69. und 90. Minute drehte er das Spiel zugunsten von Neckarrems.

FSV Oßweil – GSV Erdmannhausen 3:3

Oßweil führte zur Pause scheinbar komfortabel: Erich Franz (19.), Elias Renner per Strafstoß (34.) und Andreas Klotz (45.+1) trafen zur 3:0-Führung. Direkt nach dem Wiederanpfiff verkürzte Moritz Rath (46.). Kevin Redieß (72.) machte das Spiel wieder spannend. In der langen Nachspielzeit glich Fynn Matter (90.+7) tatsächlich noch aus. Ein bitterer Punktverlust für Oßweil, Erdmannhausen hingegen belohnt sich spät.