Futkeu als neuer U23-Stürmer bei Fortuna Düsseldorf im Gespräch Der Angreifer vom ETB SW Essen soll auf dem Wunschzettel von Nachwuchschef Frank Schaefer stehen.

Der angekündigte Abgang von Fortunas Direktor Nachwuchsleistungszentrum Frank Schaefer Anfang Dezember hat den Klub schwer getroffen. Der 59-Jährige hat in den vergangenen Jahren herausragende Arbeit für die Düsseldorfer abgeliefert. Das zeigt nicht zuletzt die starke Jugendarbeit in der jüngsten Vergangenheit.

Spieler wie Daniel Bunk (18 Jahre), David Savic oder Elione Fernandes Neto (beide 17 Jahre) sind auf dem besten Weg, sich bei den Profis zu etablieren. Eine starke Durchlässigkeit zwischen Junioren und Profis herzustellen, muss der Weg von Fortuna sein, um sich gegen finanziell stärkere Konkurrenten behaupten zu können.

Schaefer, der Fortuna Düsseldorf Ende Februar 2023 auf eigenen Wunsch verlassen wird, hinterlässt also eine große Lücke. Wer sein Nachfolger im NLZ wird, steht noch nicht fest. Bis dahin liegt für den gebürtigen Kölner aber auch noch eine Menge Arbeit auf dem Schreibtisch. Schließlich wollen die nächsten Monate schon jetzt geplant werden. Und nach Informationen des „Reviersport“ soll zeitnah auch noch ein Transfer für die Düsseldorfer U23-Mannschaft umgesetzt werden.

Oberliga-Stürmer im Visier

Demnach soll Noel Futkeu ins Visier von Schaefer geraten sein. Der 20-jährige Stürmer von Schwarz-Weiß Essen geht derzeit sehr erfolgreich in der Oberliga Niederrhein auf Torejagd. In 20 Partien erzielte er satte 18 Treffer für den Traditionsverein. Laut „Reviersport“ sollen in den vergangenen Wochen immer wieder Scouts diverser Regionalligisten die Spiele des ETB im Essener Uhlenkrug besucht haben, um den gebürtigen Essener zu beobachten. Neben Fortuna sollen auch die Zweitvertretungen der Bundesligisten Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach ein Auge auf den 20-Jährigen geworfen haben.

Ein Wechsel in die Regionalliga West wäre für Futkeu sicher durchaus interessant – und eine Rückkehr in vertrautes Terrain. Schließlich stand der Angreifer bis April diesen Jahres noch bei der U21 des 1. FC Köln (17 Einsätze, ein Tor) unter Vertrag, ehe er vom Klub suspendiert wurde. Laut Informationen des „Geissblogs“ soll sich Futkeu damals abseits des Fußballplatzes einen Fehltritt geleistet haben, der dem „Effzeh“ aus disziplinarischen Gründen keine andere Wahl gelassen habe, als die Zusammenarbeit mit dem Youngster zu beenden. Der Vertrag wurde daraufhin aufgelöst, Futkeu kehrte zu seinem Jugendklub aus Essen zurück.