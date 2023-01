Fußballcoach Volkan Öztürk bildet seine „KOL”-Hinrundenelf Teaser KOL WEST: +++ Der Spielertrainer des Kreisoberligisten Türk Ata/Türkgücü Wetzlar ist auf und neben dem Platz der Antreiber des Tabellenzweiten. In seinem Traumteam steht auch er selbst +++

Wetzlar. Wer ihm beim Fußball-Hallenturnier des SC Münchholzhausen/Dutenhofen zuschauen konnte, der weiß: Volkan Öztürk gibt auch drinnen immer 120 Prozent. Der Spielertrainer von Türk Ata/Türkgücü Wetzlar steht mit seiner Elf in der Fußball-Kreisoberliga West auf dem zweiten Platz, nur einen Punkt hinter Tabellenführer RSV Büblingshausen. Als Öztürk gefragt wird, ob er seine Einschätzung zur Wunschelf der Hinrunde abgeben möchte, ist er geschmeichelt. Mehr noch: Bis Ende der Woche, so verspricht er, wird er seine Mannschaft schicken. Das war am Montag. Und bereits am Mittwoch flattert die Mail ins Postfach. Fein säuberlich erläutert Öztürk, wer für ihn in das - im 3:5:2-System aufgestellte - Team der Hinrunde gehört. Und wer den Fußballstrategen und seine Fähigkeiten kennt, der ahnt es bereits: Auch er selbst findet in der Auflistung Platz.