Fußball trauert um Giuliano Jackson Spieler von Rümelingen starb bei einem Autounfall in der Nacht zum Montag

Der luxemburgische Fußball trauert um den Verteidiger der US Rümelingen, Giuliano Jackson, der in der Nacht zum Montag im Alter von 28 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Dies hat sein früherer Verein FC Atert Bissen auf Facebook mitgeteilt und wurde FuPa gegenüber ebenfalls von seinem einstigen Verein Yellow Boys Weiler bestätigt.

Jackson stand noch am Sonntag mit seinem Verein US Rümelingen bei seinem ehemaligen Club in Bissen über neunzig Minuten auf dem Platz. Als sehr beklemmend empfinden wir, dass er mit einer haushohen Mehrheit zum Spieler dieser Partie gewählt wurde, auch ein Zeichen, wie beliebt Giuliano Jackson bei allen gewesen sein muss.