Fußball live: SG Arheilgen im Kracher gegen Hellas

Darmstadt/Groß-Gerau. Spannender könnte die Konstellation vier Spieltage vor dem Schluss in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau kaum sein. Lediglich einen Punkt trennt Tabellenführer SG Arheilgen vom Dritten, Hellas Darmstadt - zwischendrin steht der SV Hahn, punktgleich mit Hellas.

Diese empfängt am Donnerstagabend, 19.45 Uhr, Hellas zum absoluten Showdown im Kampf um den Aufstieg in die Gruppenliga Darmstadt. Wir übertragen das Spiel live und in voller Länge - kommentiert von den beiden Echo-Sportreportern Eric Hartmann und Jan Felber.

