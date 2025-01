FuPa Wintercheck: VSV Hedendorf/Neukloster II

Die Frauenmannschaft der Vereinigten Sportvereine Hedendorf/Neukloster II spielt seit 2014 ununterbrochen in der Kreisliga. Aktuell reicht es für einen guten Platz im Tabellenmittelfeld. An der heimischen Feldstraße läuft es gut, auswärts fehlt noch ein Sieg. Hier sind die Antworten im FuPa Wintercheck von Trainer Olaf Felkner.

Mit dem jetzigen Tabellenplatz sind wir einverstanden. Allerdings haben wir 5-6 Punkte verschenkt. Im Angriff fehlte uns die Durchlagskraft, die das ein oder andere Spiel zu unseren Gunsten entschieden hätte. Insofern müssten wir in diesem Bereich zulegen. Ebenfalls im Ausdauerbereich.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Wir haben eine Spielerin, die in den Kader nach Abwesenheit zurückkehrt. Ansonsten bleibt alles so.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir haben zwei Wochen Winterpause gehabt und sind seit dem 06.01.2025 wieder im Mannschaftstraining. Die momentane Trainingsbeteiligung ist sehr gut und alle sind heiss auf die Rückrunde. Bis zum ersten Pflichtspiel gibt es Freundschaftsspiele, ein vereinsinternes Schlemmer-Turnier und ein weiteres Hallentraining mit der ersten Mannschaft.

4. Wie ist die interne Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

Die interne Stimmung ist sehr gut!

5. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Große Überraschungen im negativen oder positiven Sinne sind nicht aufgefallen.

6. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Im Spiel gegen Neu Wulmstorf II gab es nach Startschwierigkeiten erst spät den ersten Treffer. Die Mannschaft hat bis zum Schluss das taktische Konzept durchgesetzt und sich dann auch belohnt!

7. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Jesteburg wird Meister, da sie durch starke Präsenz von Spielerinnen aus der Oberliga gut aufgestellt sind.

8. Ist die deutsche Nationalmannschaft (Frauen und Männer) wieder auf dem Weg in die Weltspitze?

Die Mannschaften sind gut aufgestellt und haben tolle Kader. Insofern sind sie auf einem guten Weg.

