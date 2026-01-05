FuPa Wintercheck - Jetzt mitmachen!

Wie in den vergangenen Jahren möchten wir von FuPa während der Winterpause einen detaillierten Blick auf die Vereine in den einzelnen Kreisen des Bezirks Lüneburg werfen. Dazu haben wir einen Fragenkatalog erstellt und freuen uns auf eure Antworten.
Die Beantwortung ist selbstverständlich freiwillig. Je umfangreicher die Antworten werden, umso ansprechender wird natürlich auch der entsprechende Wintercheck.
Wenn ihr unsicher seid, ob ihr im Namen eures Teams die Fragen beantworten dürft, klärt dies bitte vorab mit eurem Trainer bzw. eurer Trainerin oder leitet diesen Link zur Beantwortung weiter.
Gerne könnt ihr die Fragen auch an die Verantwortlichen der Frauen-, Herren-, Altherren-, Altsenioren- und Jugendteams (bis zu den C-Junioren) weiterleiten, damit die FuPa-User bestmöglich informiert werden.
Vielen Dank im Voraus für die Beantwortung der Fragen. Wir wünschen Euch allen eine erfolgreiche und hoffentlich verletzungsfreie Rückrunde!
Nachfolgend die Fragen im Überblick:
Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?
Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?
Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?
Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?
Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?
Wer wird Meister in eurer Liga und warum?
Bitte schickt die Antworten an: lueneburg@fupa.net
oder nutzt das Formular oben.
Mit sportlichen Grüßen,
Euer FuPa-Team