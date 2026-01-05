FuPa Wintercheck - Jetzt mitmachen!

– Foto: Marwin Wolf

Wie in den vergangenen Jahren möchten wir von FuPa während der Winterpause einen detaillierten Blick auf die Vereine in den einzelnen Kreisen des Bezirks Lüneburg werfen. Dazu haben wir einen Fragenkatalog erstellt und freuen uns auf eure Antworten.

Die Beantwortung ist selbstverständlich freiwillig. Je umfangreicher die Antworten werden, umso ansprechender wird natürlich auch der entsprechende Wintercheck. Wenn ihr unsicher seid, ob ihr im Namen eures Teams die Fragen beantworten dürft, klärt dies bitte vorab mit eurem Trainer bzw. eurer Trainerin oder leitet diesen Link zur Beantwortung weiter.