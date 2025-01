FuPa-Wintercheck: TVV Neu Wulmstorf "Wir sind bei beiden 7:0-Siegen genauso auf dem Teppich geblieben, wie bei den letzten Niederlagen" Verlinkte Inhalte 1.Kreisklasse Harburg TVV Neu Wulm Nihat Sagir

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Nihat Sagir vom TVV Neu Wulmstorf unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden? Wir sind insgesamt zwar zufrieden allerdings waren die drei letzten Niederlagen allesamt vermeidbar. Wir brauchen mehr Kontinuität in unserem Spiel. Zudem wollen wir mehr Variabilität in diversen Spielphasen, das alles ist aber nicht in ein paar Trainingseinheiten zu realisieren.