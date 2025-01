FuPa-Wintercheck: TSV Wehden

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Ben Fricke vom TSV Wehden unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Wir sind nicht zufrieden mit unserer Hinrunde. Diese war leider von zu vielen Höhen und Tiefen geprägt, die uns daran hinderten konstant gute Leistungen zu bringen. Zu Beginn der Saison sind wir stark gestartet und konnten uns mit neun Punkten aus den ersten drei Spielen eine gute Ausgangslage erarbeiten. Doch danach bremsten uns zahlreiche Verletzungen und eine insgesamt inkonstante Leistung. Wir haben es nicht geschafft, den positiven Schwung aus der Anfangsphase aufrechtzuerhalten und in eine stabilere Form zu kommen. Hier muss sich auch jeder Spieler und auch Verantwortliche selbst hinterfragen, ob er immer die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Die vielen wechselhaften Ergebnisse und die Schwierigkeiten, in den entscheidenden Momenten unser Potenzial abzurufen, haben dazu geführt, dass wir nicht da stehen, wo wir uns zu diesem Zeitpunkt der Saison gerne sehen würden. Als Mannschaft hatten wir uns für die Hinrunde mehr erhofft und sind uns bewusst, dass wir in der Rückrunde dringend an Konstanz und Leistungssteigerung arbeiten müssen.

Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Leider mussten wir in dieser Hinrunde zwei beruflich bedingte Abgänge verzeichnen, die uns natürlich schmerzlich getroffen haben. Zum einen mussten wir Max Gorich verabschieden, der aufgrund seiner beruflichen Verpflichtungen nicht mehr zur Verfügung steht. Auch Tom Hinrichs hat uns aus diesen Gründen verlassen, was ebenfalls eine schmerzhafte Lücke hinterlässt, da beide Spieler wichtige Stützen in unserer Mannschaft waren. Ihre Abgänge sind definitiv ein Verlust für das Team, sowohl auf als auch neben dem Platz.

Auf der anderen Seite konnten wir drei Neuzugänge verzeichnen, die uns hoffentlich in der Rückrunde weiterhelfen werden. Mit Simon Klöser haben wir einen erfahrenen Spieler hinzugewonnen, der mit seinen 37 Jahren viel an Erfahrung mitbringt. Simon kommt vom TSV Wehdel zu uns und wird uns mit seiner Ruhe und Übersicht auf dem Spielfeld sicherlich weiter stärken. Zudem dürfen wir uns über die Rückkehr von Marvin Petzold freuen, der ebenfalls vom TSV Wehdel zu uns zurückkehrt und damit an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Marvin kennt den Verein und die Mannschaft bestens und wird uns sowohl mit seiner Technik als auch mit seinem Tempo bereichern. Zu guter Letzt haben wir auch Marian Schlesinger in unserem Kader, der bereits zum Ende der Hinrunde zu uns gestoßen ist. Marian wird uns ebenfalls helfen, das Team weiter zu stabilisieren und die Qualität im Kader zu erhöhen.

Diese Verstärkungen geben uns zusätzliche Optionen und sollen uns helfen, in der Rückrunde besser in die Saison zu finden und die gesetzten Ziele zu erreichen.

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir haben nun eine längere Pause hinter uns, die uns die Möglichkeit gegeben hat, uns von der anstrengenden Hinrunde zu erholen und den Akku wieder aufzuladen. Ab Montag, den 20. Januar, starten wir dann wieder in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Unser Trainingsplan ist so gestaltet, dass wir in den ersten Wochen intensiv an der Fitness arbeiten, um gut ausgeruht und leistungsfähig in die zweite Saisonhälfte zu starten. Ein wichtiger Bestandteil der Vorbereitung werden Zirkelkurse sein, bei denen wir verschiedene Stationen durchlaufen, um sowohl unsere Ausdauer als auch unsere Kraft zu verbessern. Zusätzlich haben wir spezielle Wasserfitnesskurse eingeplant, die uns helfen werden, die Gelenke zu schonen, aber trotzdem effektiv an der Muskulatur und der allgemeinen Fitness zu arbeiten. Diese abwechslungsreichen Einheiten werden uns sicherlich helfen, uns auf die Rückrunde vorzubereiten und als Mannschaft noch besser zusammenzuwachsen. 4x die Woche Training ist ab dann normal.

Wie ist die interne Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist aktuell überragend. Wir sind ein tolles Team, das sich gegenseitig unterstützt und sich auch in schwierigen Phasen nicht hängen lässt. Der Zusammenhalt ist spürbar und motiviert uns alle, immer wieder unser Bestes zu geben. Jeder einzelne Spieler trägt dazu bei, dass wir als Einheit auftreten, und das ist ein enormer Vorteil, den wir in der Rückrunde ausnutzen wollen.

Trotz der guten Teamatmosphäre wissen wir natürlich auch, dass wir uns als Mannschaft und als Einzelne weiter steigern müssen, wenn wir unser Saisonziel noch erreichen wollen. Die Hinrunde hat gezeigt, dass es noch Bereiche gibt, in denen wir uns verbessern müssen, und das betrifft nicht nur die spielerische Qualität, sondern auch die Konstanz und das Durchhaltevermögen. Jeder von uns ist sich seiner Verantwortung bewusst, aber es ist klar, dass speziell die Führungsspieler noch stärker vorangehen müssen, um die Mannschaft in der Rückrunde zu führen und die notwendige Motivation und Intensität an den Tag zu legen.

Die Führungsspieler haben eine besondere Verantwortung, nicht nur durch ihr eigenes Spiel, sondern auch durch ihre Präsenz und ihr Engagement auf dem Platz und im Training. Sie müssen in der Lage sein, die anderen Spieler mitzureißen, sie zu pushen und die richtigen Impulse zu setzen. Es geht darum, die Teamkollegen in schwierigen Phasen zu unterstützen und vor allem im richtigen Moment voranzugehen. Diese Verantwortung nehme ich ganz klar wahr, und ich erwarte von mir und den anderen Führungsspielern, dass sie noch entschlossener und zielgerichteter auftreten, um uns als Mannschaft auf das nächste Level zu bringen. Nur wenn wir als kollektives Team zusammenhalten und jeder einzelne Spieler – und vor allem die Führungsspieler – vorrangehen, können wir unser Saisonziel erreichen und in der Rückrunde wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden.

Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Otterndorf. Wir zollen unseren Respekt. Als Aufsteiger, mit einem jungen Team so gut zu spielen, zeugt von Klasse und guter Arbeit!

Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Besonders bemerkenswert ist die hohe Trainingsbeteiligung in unserer Mannschaft. Wir können stolz darauf sein, dass wir im Schnitt immer zwischen 14 und 18 Spieler beim Training haben. Das zeigt, dass die Jungs motiviert sind, an sich zu arbeiten und sich kontinuierlich zu verbessern. Diese Konstanz in der Teilnahme ist ein großes Plus und wird uns sicherlich in der Rückrunde weiterhelfen. Jeder einzelne Spieler weiß, dass er nur durch regelmäßiges Training und harte Arbeit seine Leistung steigern kann, und das wird uns als Mannschaft definitiv zugutekommen.

Jedoch gibt es auch einen negativen Aspekt, an dem wir intensiv arbeiten müssen: die fehlende Konstanz in unseren Leistungen. Das ist das A und O, was uns bisher gefehlt hat. Es reicht nicht, in einigen Spielen gut zu sein und dann wieder abzufallen. Konstanz ist entscheidend, um langfristig erfolgreich zu sein, sowohl im Spiel als auch im Training. Egal, ob es um die Leistung im Tor geht, in der Viererkette oder in anderen Bereichen des Spiels – wir müssen in jeder Hinsicht konstanter werden. Nur wenn wir es schaffen, diese Schwankungen zu minimieren, werden wir als Team die nötige Stabilität erreichen, um in der Rückrunde konstant gute Ergebnisse zu erzielen. Aktuell schwimmen wir teilweise noch mit der Welle, was bedeutet, dass wir in manchen Spielen stark sind und in anderen die Leistung deutlich nachlässt. Um unser Ziel zu erreichen, müssen wir diese Schwankungen hinter uns lassen.

Jeder muss für sich selbst Verantwortung übernehmen und sicherstellen, dass er in jeder Einheit, bei jedem Spiel und in jeder Situation die gleiche Qualität und Intensität auf den Platz bringt. Konstanz in der Leistung wird der Schlüssel sein, um uns weiterzuentwickeln und in der Tabelle nach oben zu kommen

Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Altenwalde, weil die Konstanz am Ende den Titel gewinnt.

Ist die deutsche Nationalmannschaft (Frauen und Männer) wieder auf dem Weg in die Weltspitze?

Zu 100%, wir haben wieder tolle junge Talente. Das ist unsere Zukunft.

