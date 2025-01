FuPa-Wintercheck: TSV Oberndorf

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Alexander meyer vom TSV Oberndorf unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?* Wir sind soweit sehr zufrieden mit unser gezeigten Leistung. Wir hatten zwar einen schweren Start aber da wir immer weiter an uns geglaubt haben, konnten wir uns Spiel für Spiel steigern und stehen jetzt absolut verdient an der Tabellenspitze. Es muss natürlich alles besser werden. Man muss immer als Team das Ziel haben sich in allen Punkten zu verbessern.