FuPa Wintercheck: TSV Apensen III

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Nach dem Aufstieg ging es erstmal darum, in der Liga anzukommen und die Abgänge im Sommer zu verkraften. Die Heimspiele konnten wir auch recht positiv gestalten. Die Auswärtsspiele hingegen sind nicht so gut gelaufen. An der Chancenverwertung hapert es auch etwas. In der Mannschaft steckt aber viel Potential und ich bin sicher, dass wir uns in der Rückrunde noch verbessern können.