FuPa Wintercheck: SV Burweg

Wir sind mit der jetzigen Lage mehr als zufrieden. Nach zuletzt turbulenten Jahren mit sehr vielen ausbleibenden positiven Ergebnissen tut eine solche Hinrunde extrem gut. Bitter waren die vielen Ausgleiche in den letzten Minuten der Partie, die uns in den ersten Saisonspielen zu viele Punkte gekostet haben.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Wir konnten uns mit Atif Ibrahim von Wiepenkathen II verstärken und haben auf der anderen Seite keine Abgänge zu beklagen.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Die Vorbereitung startet 04.02. und ist bisher gespickt mit Spielen gegen Kreisligisten wie Himmelpforten, Wischhafen und Estebrügge. Ansonsten ist das traditionelle Samtgemeinde Turnier leider ausgefallen, sodass wir in der Halle kompetitiv überhaupt nicht aktiv waren. Team Building-Maßnahmen werden mit Sicherheit kommen, allerdings wurde dies noch nicht offiziell kommuniziert.

4. Wie ist die interne Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

Die Stimmung war in sportlich schlechten Zeiten immer gut. Wenn jetzt auch die Ergebnisse stimmen, ist es natürlich klar, dass niemand täglich in Trauer einschlafen muss.

5. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Als negative Überraschung muss man leider den TuS Jork nennen, welche als Absteiger mit Sicherheit höher erwartet wurden. Im letzten Spiel des vergangen Jahr konnten wir jedoch am eigenen Leib erfahren, dass in dieser Truppe definitiv mehr als der 12. Platz steckt. Positiv überrascht sind wir von Hedendorf/Neukloster, die in den letzten Jahren eher nicht in den Champions League Plätzen der 1.KK beheimatet waren.

6. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Das positivste Ereignis war sportlich der Sieg gegen Bargstedt, welcher die bisher einzige Niederlage des Tabellenführers markiert.

7. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Bargstedt ist qualitativ zu stark, um das Titelrennen nicht bis zum Ende gehen zu können.

8. Ist die deutsche Nationalmannschaft (Frauen und Männer) wieder auf dem Weg in die Weltspitze?

Solange die Männer möglichst wenig auf den Dortmund Kader zurückgreifen, ist der Weg nach ganz oben definitiv möglich.

