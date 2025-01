FuPa Wintercheck: SV Ahlerstedt/Ottendorf III

Die SV Ahlerstedt/Ottendorf III spielt eine grandiose zweite Saison in der Kreisliga. Mit nur drei Punkten Rückstand zum Tabellenführer hat die Elf von Trainer Tom-Luka Stelling beste Chancen, um die Meisterschaft mitzuspielen. Lediglich im Pokal gab es einen kleinen Dämpfer. Da das Finale in Ahlerstedt stattfindet, wäre man nur zu gerne dort eingezogen, doch im Viertelfinale war bereits Schluss. Hier kommen die Antworten des Trainers im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Der Kader und das Trainerteam bleiben unverändert. Nur Niklas Bente kehrt nach langer Knieverletzung zurück.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Trainingsauftakt ist der 03.02. Jedes Training auf dem neuen Kunstrasenplatz ist für uns ein kleines Highlight. Ansonsten ist das Testspiel gegen VfL Eintracht Hannover und der Aufenthalt danach in Hannover wohl das Highlight der Vorbereitung.

4. Wie ist die interne Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

Die Stimmung ist wie immer sehr gut, die frühe und lange Winterpause wurde dennoch dankend angenommen.

5. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Positiv definitiv die SG Lühe. Nach den letzten erfolgreichen Jahren sind wir vom VfL Güldenstern Stade II leider negativ überrascht.

6. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Das bemerkenswerteste und leider auch negativste Ereignis war definitiv das Spiel gegen den FSV Bliedersdorf/Nottensdorf, wo wir nach 20 Minuten in Unterzahl mit 3:1 in Führung gehen konnten und das Spiel dann noch durch späte Tore in der 80min, 90+4 und 90+6 mit 4:3 verloren haben.

7. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

FC Oste/Oldendorf, weil die Mischung in der Mannschaft passt und sie eine sehr gute Effizienz vor dem Tor haben.

8. Ist die deutsche Nationalmannschaft (Frauen und Männer) wieder auf dem Weg in die Weltspitze?

Wir gehören definitiv mit in die Top 10. Ob wir auf dem richtigen Weg sind, kann ich nicht sagen, dafür setze ich mich zu wenig mit den Mannschaften auseinander.

