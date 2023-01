FuPa-Wintercheck: SGM Widdern/Olnhausen +++ Präsentiere Dein Team +++ Der Schnellcheck auf FuPa +++

FuPa widmet sich in einem Schnellcheck den Fußball-Mannschaften der Region. Die Antworten für das Team der SGM Widdern/Olnhausen in der Kreisliga B2 Unterland kommen von Trainer Andreas Müller.

Positiv; 4-1 Auswärtssieg gegen den aktuellen Tabellenführer und Meisterfavorit FC Union Heilbronn. Wir lagen nach 2 min 0-1 hinten und drehten das Auswärtsspiel noch zu einem Sieg. Das Auftreten meiner Mannschaft war überragend an diesem Tag! Dies war die einzigste Niederlage der Gastgeber in der gesamten Hinrunde. Negativ: das 0-6 gegen Bad Friedrichshall. Es war ein gebrauchter Tag für uns…

Mit der Vorrunde kann man durchaus zufrieden sein. Dennoch haben wir einige Baustellen wo wir dran arbeiten müssen und arbeiten werden. Die Spieler haben alles gegeben in der Hinrunde und stehen somit zurecht in der Spitzengruppe der Liga.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Ich hoffe das wir von Verletzungen verschont bleiben und Druck auf den Tabellenführer ausüben können und den Abstand nach unten zu vergrößern. Das wird eine sehr schwierige Aufgabe.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert?

-

Du möchtest auch mit Deinem Team (Männer, Frauen oder Jugend), das zu den Fußball-Bezirken Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald oder Nördlicher Schwarzwald gehört, am FuPa-Wintercheck teilnehmen? Kein Problem, schicke die Antworten auf die obenstehenden Fragen mit Deinem Vor- und Zunamen und Deiner Funktion sowie den Vereinsnamen, den Mannschaftsnamen und die Liga per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Wir veröffentlichen nach und nach dann die Folgen vom FuPa-Wintercheck.

