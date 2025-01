FuPa Wintercheck: SG Lühe II

Anzeige: Der FuPa Wintercheck wird präsentiert vom TAGEBLATT

Als Aufsteiger sind wir mit der bisherigen Saison größtenteils zufrieden. Als sehr junge Mannschaft ist es einfach normal, dass wir Schwankungen in den gezeigten Leistungen haben. In der Rückrunde muss das Ziel sein, mehr Konstanz in die Leistung zu bekommen.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Bei uns gibt es keine festen Veränderungen, aber es wird, sicher wie überall, Aushilfen aus anderen Mannschaften geben.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir starteten am 21.01. mit der Vorbereitung. In der Zwischenzeit haben wir in Estebrügge und an unserem eigenen Hallenturnier teilgenommen. In der Vorbereitung werden wir drei Testspiele und ein paar extra Fitnesseinheiten haben. Eine Team-Building-Veranstaltung ist aktuell in Planung, aber es steht noch nichts Spruchreifes fest.

4. Wie ist die interne Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

Sportlich ist die Stimmung bei uns meistens sehr gut. Natürlich gibt es auch immer mal wieder Meinungsverschiedenheiten und kleine Streitigkeiten. Ich denke, dies gehört zu einer funktionierenden Mannschaft auch dazu. Abseits des sportlichen war es für uns eine sehr schwierige Hinrunde. Zuerst kam die Nachricht, dass wir unseren Heimspielplatz an der Schule in Steinkirchen vorerst nicht mehr nutzen dürfen. Hierunter leidet vor allem das Vereinsleben, da Kontakte mit den anderen Mannschaften, durch andere Trainingsorte oder Trainingszeiten, wegfallen. Zuletzt mussten wir noch einen viel schlimmeren Schicksalsschlag einstecken, nachdem wir die plötzliche und unerwartete Nachricht über den Tod unseres geliebten Mitspielers Tim erhalten haben. In solchen Situationen sollte niemand allein sein und gerade hier zeigte sich mannschaftsübergreifend der starke Zusammenhalt im ganzen Verein. Wir werden Tim nicht nur sportlich, sondern vor allem menschlich sehr vermissen.

5. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Positiv kann man nur den TSV Eintracht Immenbeck III nennen. Es ist schon beindruckend, mit was für einem Vorsprung Immenbeck auf dem ersten Platz liegt. Negativ kann ich niemanden nennen, da es bei uns in der Liga keine Mannschaft gibt, die ihren Ansprüchen, aus meiner Perspektive, deutlich hinterherläuft.

6. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Auch wenn wir am Ende nicht gewonnen haben, war aus meiner Sicht unser Plakettenspiel gegen Immenbeck III das Positivste der Hinrunde. Wir führten bis zu 89. Minute und mussten uns erst im Elfmeterschießen geschlagen gegeben. Das war von der gesamten Mannschaft eine richtig starke Leistung. Leider haben wir nur drei Tage später gegen die gleiche Mannschaft in der Liga ohne Chance 0:7 verloren. Dies war mit Abstand die schlechteste Leistung von uns in dieser Saison. Bemerkenswert finde ich die Ausgeglichenheit in der gesamten Liga. Hier kann wirklich (mit Ausnahme von Immenbeck) jeder jeden schlagen. Ich kann mich an keine Saison erinnern, in der nach der Hinrunde alle Mannschaften noch auf- bzw. absteigen können.

7. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

An Immenbeck III wird unter normalen Umständen kein Weg vorbeiführen. Die Mannschaft kann sich jetzt nur noch selbst schlagen.

8. Ist die deutsche Nationalmannschaft (Frauen und Männer) wieder auf dem Weg in die Weltspitze?

Sicher ist bei den Männern noch nicht alles perfekt, aber man ist wieder auf dem richtigen Weg, mit dem Leistungsprinzip eine gute Mannschaft aufzustellen. Zudem haben wir mit Musiala und Wirtz zwei absolute Ausnahmespieler. Warum sollte Deutschland 2026 nicht Weltmeister werden?

