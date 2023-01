FuPa-Wintercheck: FSV Tostedt „Auf dem Platz kann es auch schon mal deutlicher werden. Das Bier danach verwehrt aber keiner. Das wird dann auch gerne zusammen getrunken.“

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Philipp Böttcher vom FSV Tostedt unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Start war bereits der 7.1.23 mit dem ersten Hallentraining. Hier sollte der Staub abgeschüttelt und die Knochen für die Hallenkreismeisterschaft am 14.1 gelockert werden. Am darauf folgenden Dienstag geht es dann schon weiter mit den ersten Läufen durch Tostedt. Diesen Ablauf werden wir den Januar durchziehen um dann im Februar in die intensive Vorbereitung einzusteigen. Highlight wird am 28.1 unser Hallen WM-Turnier sein. Nach 2018, damals natürlich im Sommer ausgespielt, passen wir uns dieses Jahr an und entscheiden beim Futsal wer die heißbegehrte Trophäe mit nach Hause nehmen kann.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Leider müssen wir Julius John gehen lassen. Durch Job und Entfernung, wird er wieder für Bendestorf seine Schuhe schnüren. Hier freuen wir uns bereits auf das Rückspiel in der Windarena. Julius wünschen wir alles Gute und viel Glück, außer gegen uns.

Gegen einen Abgang haben wir auch einen Neuzugang. Mit Kevin Laatz kommt ein alter Bekannter zurück an den Düvelshöpen. Wir freuen uns sehr, dass er unsere starke Offensive noch stärker macht. Hinzu kommt, dass wir große Hoffnung hegen, unser großes Lazarett zu lichten. Stand heute, können wir wieder auf den einen oder anderen Verletzten zurückgreifen. Die dadurch gewonnene Breite, gibt uns das deutlich mehr Spielraum. Außerdem, je mehr wir sind, desto mehr Spaß können wir haben.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Im Großen und Ganzen hatten wir eine gute erste Hälfte dieser Saison. 100% zufrieden sind wir noch nicht. Hier steht noch eine Menge Arbeit an. Gerade in der Konstanz über neunzig Minuten ist noch Luft nach oben. Platz drei und der Kontakt zur Spitze, lässt uns aber weiter an uns Glauben.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Das Spiel gegen Luhdorf war besonders. Zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Hohes Tempo und enorme Intensität. Selten so ein 0:0 erlebt, dass doch so hochklassig war. Der Tabellenplatz spricht für den Aufsteiger und dafür, dass die junge Truppe kicken kann. Mal sehen, was nach dem Umbruch in Luhdorf nun passiert.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Nimmt man den Pokal mit, sicherlich auch der Sieg gegen Elbdeich in der ersten Runde im Kreispokal.

In der Saison ist sicherlich der Heimsieg gegen den SV Wistedt zu nennen. Derbysiege schmecken mit am besten. Liebe Grüße an die Nachbarn.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Spannende Frage. Hier steht wohl ein Dreikampf an. Luhdorf, Neu Wulmstorf und wir ärgern uns allesamt gegenseitig und jeder will am Ende oben stehen. Luhdorf hat natürlich aktuell die besten Karten als Tabellenführer. Hier ist aber abzuwarten, wie die Umstrukturierung in Luhdorf vonstatten geht.

7. Welche Ehrenamtlichen aus eurem Verein sollte man an dieser Stelle mal erwähnen und warum?