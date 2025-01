FuPa Wintercheck: FSV Bliedersdorf/Nottensdorf

Kapitän Mika Döffinger ist einer der Dauerbrenner beim FSV Bliedersdorf/Nottensdorf. – Foto: Can Yildiz

Eine Niederlage zum Start, dann bekam der FSV Bliedersdorf/Nottensdorf einen Lauf. Am Ende des Jahres stand die Mannschaft von Rainer Rambow und Christian Wierzbinski plötzlich auf dem 1. Platz der Kreisliga. Geht es im Sommer 2025 zurück in die Bezirksliga? Aus der war damals noch der SV Bliedersdorf 2019 abgestiegen. Was das Trainerteam dazu sagt, lest ihr im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden? Mit der Punktezahl und dem Tabellenplatz sind wir natürlich zufrieden. Trotzdem können wir die Situation ganz gut einschätzen. Wir hatten zu viele Spiele, in denen wir jeweils nur 45 Minuten abgeliefert haben. Oft brauchten wir in den Spielen dann das nötige Spielglück auf unserer Seite. Darauf sollten wir uns in der Rückrunde nicht verlassen.