FuPa Wintercheck: FC Mulsum/Kutenholz III

In der letzten Saison hatte sich der FC Mulsum/Kutenholz III während der Spielzeit aus der 2. Kreisklasse zurückgezogen. Jetzt startet man ganz unten in der 4. Kreisklasse. Der Neustart ist bislang gelungen, Platz 4 steht zu Buche. Mit 51 Treffern verfügt der FC über die stärkste Offensive. Ohnehin steht der Spaß im Vordergrund. Hier sind die Antworten von Trainer Tim Steingräber im FuPa Wintercheck.

Anzeige: Der FuPa Wintercheck wird präsentiert vom TAGEBLATT

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Wir stehen nach der Hinrunde auf einem stabilen 4. Platz. Das hatten wir tatsächlich nicht so erwartet, aber unser Teamgeist hat immer bewiesen, was in uns steckt und wir sind optimistisch für mehr.