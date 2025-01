FuPa-Wintercheck: Eintracht Elbmarsch III

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Sascha Majstorac von Eintracht Elbmarsch III unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Unser Fazit nach der ersten Saisonhälfte fällt insgesamt sehr positiv aus. Wir sind mit der gezeigten Leistung äußerst zufrieden und stehen verdient auf dem zweiten Platz. Dennoch sehen wir auch, dass wir unsere Leistung noch konstanter abrufen müssen. Wir sind ein junges Team, das noch sehr viel lernen kann und sich stetig weiterentwickelt. Genau daran werden wir in der zweiten Saisonhälfte arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Es bleibt soweit alles beim Alten, sowohl im Kader als auch im Trainerteam. Allerdings gibt es eine erfreuliche Neuigkeit: Phillip Barnowski, der im Sommer außerhalb der Wechselfrist zu uns gestoßen ist, hat endlich seine Spielberechtigung erhalten. Wir freuen uns darauf, ihn nun endlich auf dem Platz einsetzen zu können!

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Unsere Pause dauert bis zum 04.02., dann starten wir in die Vorbereitung. In dieser Zeit stehen wieder einige Testspiele auf dem Programm, bei denen wir gezielt an unserer Weiterentwicklung arbeiten wollen. Ein besonderer Fokus liegt darauf, unseren eigenen Ballbesitz zu verbessern und uns insgesamt mehr Strukturen zu erarbeiten. Das wird uns helfen, in der zweiten Saisonhälfte noch konstanter und erfolgreicher aufzutreten.

Wie ist die interne Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist sehr gut. Wir verbringen nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits davon viel Zeit miteinander und unternehmen regelmäßig etwas gemeinsam. Man merkt, dass wir als Team gerne zusammen sind.

Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Wir konzentrieren uns ausschließlich auf uns und unsere eigene Entwicklung. In der Tabelle gibt es für mich keine wirklichen Überraschungen – alles spiegelt sich so wider, wie es zu erwarten war.

Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Die negativste Erfahrung war die Auftaktniederlage gegen Borstel-Sangenst.2 – ein Spiel, das wir nicht vergessen haben und bei dem das Rückspiel noch aussteht. Ebenso das Unentschieden gegen Neu Wulmstorf 3, das uns ebenfalls geärgert hat. Im Rückspiel haben wir jedoch mit dem klaren 10:0-Sieg gezeigt, was wir davon gehalten haben. Zu den bemerkenswertesten positiven Ereignissen der bisherigen Saison zählen definitiv unsere überzeugenden Siege. Das 6:2 gegen Buchholzer FC 4 und das 8:2 gegen Scharmb.-Patt.-Ash. 3 waren absolute Highlights. Beide Ergebnisse waren in ihrer Höhe mehr als verdient und zeigen, was wir als Team leisten können, wenn alles zusammenpasst.

Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Es wird sich zeigen, wer am Ende die nötigen Nerven behält und konstant gute Leistungen abruft. In unserer Liga kann jederzeit Jeder jeden schlagen, was die Spannung bis zum Schluss hochhalten wird.

Ist die deutsche Nationalmannschaft (Frauen und Männer) wieder auf dem Weg in die Weltspitze?

Das denke ich schon. Es gibt talentierte Spieler mit der richtigen Entwicklung. Ansonsten bin ich zu sehr mit unserer Mannschaft beschäftigt, um das beurteilen zu können.







