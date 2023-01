FuPa-Wintercheck: Eintracht Elbmarsch „Besonders überrascht hat die Mannschaft des TuS Hermannsburg“

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Paul Danker von Eintracht Elbmarsch unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Seit dem letzen Ligaspiel ist die Mannschaft in der wohlverdienten Winterpause. In der Zeit bis zum Start der Vorbereitung Ende Januar standen bzw. stehen die Hallenturniere, wie Stadtpokal, unseren Nik-Bödder-Cup und das Hallenturnier des MTV Egestorfs vor der Tür.

Teambuilding-Maßnahmen sind bisher noch nicht geplant, aber diese werden bestimmt in form eines Mannschaftsabends oder ähnlichem stattfinden.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Es gibt keine Veränderungen im Trainerteam, dafür können wir im Kader einen Abgang und einen Neuzugang vermerken.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Am Anfang der Saison fingen wir mit guten Spielen im Pokal an, doch konnten dies nicht auf den Ligabetrieb übernehmen. Doch zum jetzigen Zeitpunkt können wir glaube ich mit dem Tabellenplatz und der auch im Endspurt gezeigten Leistung zufrieden sein. Hoffentlich können wir über die Vorbereitung hinaus an der Hinrunde anknüpfen.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Besonders überrascht hat die Mannschaft des TuS Hermannsburg. Als Aufsteiger aus der Kreisliga, so eine konstante Leistung zu zeigen und oben mitzuspielen, hatte keiner auf dem Schirm. Mal sehen, ob sie das Unglaubliche möglich machen und die Bezirksliga mal so durchlaufen oder ob sich eine der anderen stark spielenden Mannschaften die Meisterschaft holt.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Für uns war der Last-Minute-Sieg gegen den damaligen Tabellenführer MTV Soltau eines der besonderen Spiele. In einem durch und durch engen Spiel konnten wir im letzten Konter den Sieg einfahren und so unsere Siegesserie starten. Ein wichtiger Sieg um jetzt da zu stehen, wo wir jetzt stehen.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Eine sehr schwierige Frage, denn mit fünf Mannschaften und nur fünf Punkten Unterschied an der Tabellenspitze, kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht festmachen. Legen wir uns aber für eine Mannschaft fest, dann sagen wir TV Jahn Schnevederingen.

7. Welche Ehrenamtlichen aus eurem Verein sollte man an dieser Stelle mal erwähnen und warum?

Es verdienen ALLE Ehrenamtlichen unseres Vereins erwähnt zu werden. Wären aber zu viele um alle zu nennen. Aber vielen Dank für euer Engagement.