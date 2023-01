FuPa-Wintercheck: Buchholzer FC III „Uns war klar, dass unsere junge Truppe als Aufsteiger Lehrgeld zahlen wird“

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Robert Unger vom Buchholzer FC III unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir haben im Dezember nur locker in der Halle gekickt und das Jahr mit einer feuchtfröhlichen Weihnachtsfeier abgeschlossen. Highlights in der Vorbereitung sind Hallenturniere und Testspiele. Stumpf Laufen mag ja kein Fußballer ;-)

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Nicht wirklich. Einige Spieler pausieren wegen Studium, Verletzung oder Ausbildung diese Rückrunde. Aber keiner verlässt den Verein.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Der November hat gezeigt, was wir können. Offensiv war es meistens sehr ordentlich, defensiv müssen wir uns weiter verbessern. Aber uns war klar, dass unsere junge Truppe als Aufsteiger Lehrgeld zahlen wird.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Unser eigener Schweinehund. Ein mieser Gegner. Manchmal.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Das letzte Spiel gegen Tostedt. Gegen einen Top-Gegner die frühe Führung verloren, in Rückstand geraten und am Ende es doch in einen Sieg gedreht. Das erste Mal in dieser Saison nach Rückstand noch gewonnen. Und es war trotz des irren Spielverlaufs ein faires Spiel. Das ist immer erwähnenswert.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Tostedt. Luhdorf 2 ist jetzt Luhdorf 1 und wird den Platz an der Sonne mit dem veränderten Kader nicht halten können. Tostedt hat dann einfach den besten Kader, gute Trainer und ist eingespielt.

7. Welche Ehrenamtlichen aus eurem Verein sollte man an dieser Stelle mal erwähnen und warum?