FuPa-Teamcheck: TSV Bernstadt

Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Wir sind zufrieden mit der Vorrunde. Mit unserem neuen Trainer Waldemar Schaab haben wir Fortschritte gemacht und uns vor allem defensiv verbessert, was zwingend nötig war. Jetzt haben wir nach aktuellem Stand mit 11 Gegentreffern die beste Defensive der Liga.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Dass wir defensiv so gut stehen war zwar zu erhoffen, aber nicht absehbar. Nach vielen Gegentoren in den letzten Jahren ist das ein Schlüssel zum aktuellen Erfolg. Ein weiterer Faktor ist, dass wir im Schnitt fast 30 Spieler im Training haben. Das ist für ein Dorfverein mit überwiegend "eigenen" Spielern ein starker Wert. Außerdem haben wir nicht mehr die großen Verletzungssorgen wie im letzten Jahr. Oft lässt sich das nicht direkt beeinflussen, wobei auch da einiges im Training und danach unternommen wurde, um es eventuell ein wenig einzugrenzen.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Ich denke Probleme gibt es immer und überall. Mal kleinere, mal größere. :-) Bei uns wenn dann eher kleinere. Jedoch sollten gewisse Themen intern bleiben...





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Wir wollen weiter da anknüpfen wo wir aufgehört haben.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Nach aktuellem Stand gibt es über den Winter keine Veränderungen im Team.





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Respekt und Anerkennung gegenüber den Schiedsrichtern. Alleine ein Spiel zu leiten ist sehr schwierig. Fehler macht jeder und es kann auch kritisiert werden, aber es muss alles im Rahmen bleiben und dennoch respektvoll miteinander umgegangen werden. Es ist nur Amateurfußball! Und selbst im Profibereich, wo es vier Schiedsrichter plus Kameras (VAR) sind, passieren dennoch Fehler. Für den Umgang mit Mit- und vor allem Gegenspielern sollte das natürlich auch gelten.