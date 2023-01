FuPa Stade Wintercheck: VfL Güldenstern Stade Landesliga Lüneburg: Zufrieden mit Platz 9 - Drei neue Spieler

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir haben ca. 4 Wochen Pause gemacht und sind seit dem 10. Januar wieder im Training. Dazwischen waren wir 2 x in der Halle zum Kicken, mit dem eigenen Hallenturnier als Highlight am 7. Januar. Die Vorbereitung läuft ziemlich kompakt ab mit 7 Testspielen.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Wir haben in der Winterpause drei neue Spieler verpflichtet mit Louis Gehlken (SV Drochtersen/Assel U 19), Nico Wiegmann (FC Oste/Oldendorf) und Fabio Magdanz (zurück aus Jena vom Studium). Das macht den Kader noch stärker und fördert den Konkurrenzkampf. Trainer-/Betreuerstab bleibt unverändert.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Wir können mit Platz 9 in der Tabelle absolut zufrieden sein. Grundsätzlich wollen wir uns in der Spieleröffnung noch verbessern.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Es ist eine sehr ausgeglichene Liga, Bornreihe steht zurecht oben und wird auch aufsteigen. Harsefeld und Verden werden sicherlich noch ernstzunehmende Konkurrenten für Bornreihe sein. Ansonsten ist es nach unten hin sehr ausgeglichen, jeder kann jeden schlagen. Daher lässt die Konstellation in der Tabelle kaum Fehler zu. Lindwedel/Hope spielt als Aufsteiger eine starke Saison, sie haben aber auch eine sehr gute Mannschaft.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Es waren einige sehr schwache Spiele von uns dabei, wo wir für die gezeigten Leistungen keine Erklärung hatten. Brutal war das Spiel gegen Bornreihe wo wir in der 96 Minute das 1:2 bekommen haben und mit leeren Händen dastanden. Das wäre ein schöner Bonuspunkt gewesen. In einigen Spielen, wie gegen Harsefeld und Hagen/Uthlede, spiegelte das Ergebnis nicht den Spielverlauf wieder.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Eindeutig Bornreihe, sie haben eine super Truppe, spielen konstant, entscheiden auch enge Spiele für sich. Es würde mich persönlich auch freuen, es ist eine sympathische Mannschaft.