FuPa Stade Wintercheck: TuS Jork Kreisliga: Fulminanter Start - Einige Neuzugänge

Aufsteiger TuS Jork startete ganz stark in die Kreisligasaison und setzte sich erst einmal im oberen Tabellendrittel fest. Erst gegen Ende der Vorrunde ging den Altländern etwas die Luft aus, auch aufgrund von Verletzungen. Trainer Heinrich Detje ist sehr zufrieden, hat aber auch einiges zu bemängeln. Hier sind seine Antworten im FuPa Stade Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Offizieller Startschuss ist der 26. Januar, jedoch wurde wöchentlich ein Hallenkickspaßtraining angeboten. Des Weiteren haben/hatten wir im Januar 3 Hallenturniere. Es folgen ab Ende Januar ein Besuch in einem Kletterpark für ein verantwortungsvolles besseres Miteinander und 4 Testspiele. Für den Sommer wird gerade an einem Trainingslager gebastelt.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Unser Team wächst: Mit Jörn Döring haben wir einen weiteren Betreuer gewinnen können. Mit Ben Dietz, Affi Yussuf und dem Rückkehrer Robert Moisuc aus Estebrügge haben in allen Mannschaftteilen drei neue Spieler den Weg zu uns gefunden. Ergänzend werden in der Vorbereitung junge Spieler aus der 2. Herren ihre Chance bekommen. Mit Cihan Yildirim hat uns ein Spieler zur SG Lühe verlassen und Simon Utermark legt eine Kreativpause ein.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Wir haben im ersten Saisondrittel als Aufsteiger einen fulminanten Start gehabt und sind daher trotz dreier verdienter Niederlagen in Folge zum Ende der Hinrunde sehr zufrieden. Die Disziplin und die damit verbundene zu hohe Anzahl der Gelben Karten muss verbessert werden.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Im oberen Tabellenfeld hat mich bisher wenig überrascht. Den SSV Hagen und Mitaufsteiger Immenbeck hätte ich weiter oben in der Tabelle vermutet.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Unser Saisonstart gegen den Bezirksligaabsteiger Wiepenkathen war natürlich mit dem Auswärtssieg beeindruckend, wie auch der unseres ersten Heimspiels unter Flutlicht gegen Großenwörden. Unsere Grenzen wurden uns gegen Harsefeld II und im Rückspiel gegen Wiepenkathen aufgezeigt.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Es wird bis zum Ende spannend bleiben. Harsefeld II könnte mit dem besseren "back-up" aus der 1. Herren die größten Chancen haben, aber vielleicht haben wir mit dem letzten Saisonspiel in Deinste hierauf ja auch noch Einfluss.