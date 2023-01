FuPa Stade Wintercheck: TSV Apensen Bezirksliga Lüneburg 4: Viele positive Ansätze trotz Verletzungspech

Der TSV Apensen kam schwer in Schwung, besonders in den Heimspielen gab es einige unerwartete Niederlagen. Der Rückstand zur Spitze ist schon gewaltig, daher wird die Mannschaft von Trainer Sönke Ungeheuer mit dem Aufstieg nichts zu tun haben. Hier sind seine Antworten in Zusammenarbeit mit den Co-Trainern Torben Mürmann und Malte Steffens im FuPa Stade Wintercheck.