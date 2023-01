Diese Mannschaft wird sehr wahrscheinlich in der kommenden Saison in der 2. Kreisklasse spielen.

FuPa Stade Wintercheck: SV Ahlerstedt/Ottendorf V 3. Kreisklasse: Kader wird weiter verstärkt - A/O wird den Meister stellen

Die SV Ahlerstedt/Ottendorf V war in der vergangenen Saison nur denkbar knapp am Aufstieg gescheitert, jetzt deutet sich mehr als deutlich der Titel und der damit verbundene Gang in die 2. Kreisklasse an. Das routinierte und sehr ausgeglichene Team von Carsten Dammann und David Hedderich kann sich eigentlich nur selber schlagen, das wissen auch die Spieler. Einer davon, Florian Gelhaar, beantwortete in Absprache mit dem Trainerteam unsere Fragen im FuPa Stade Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen? Wir starten am 3. Februar mit einem Testspiel gegen Winsen II. Ansonsten werden wir eine ganz „normale“ Vorbereitung absolvieren. Auf dem Plan stehen ein paar Spiele und die ein oder andere Schweineeinheit. 2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wir bekommen zur Rückrunde nochmal Verstärkung aus unserer eigenen Dritten. Mit Björn Kunath und Chris Jesgarsch wollen uns zwei sehr erfahrene Leute dabei helfen, unsere Ziele zu erreichen. Im Trainerteam bleibt alles beim Alten in der Rückrunde. 3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden? Wir sind sehr zufrieden mit unserem bisherigen Saisonverlauf. Als Tabellenführer hat man meistens wenig zu meckern. Natürlich gibt es aber Sachen, die besser werden können, die Chancenverwertung zum Beispiel. Auch konditionell geht natürlich immer mehr, aber das ist bei unser Truppe schon meckern auf hohem Niveau. 4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ? Direkt überrascht hat uns keiner, allerdings ist unsere Liga sehr dicht zusammen. Zwischen Platz 10 und Platz 3 sind es lediglich 8 Punkte. Auch einige Ergebnisse haben gezeigt, jeder kann hier jeden schlagen. 5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum? Positiv ist da sicherlich unser 9:1 in Wischhafen zu nennen. Dass es dort so deutlich werden würde, hatte vorher wohl niemand gedacht. Auch der knappe 3:2 Sieg in Lühe ist da noch bei den positiven Sachen zu nennen. Ein enormer Kampf und purer Wille haben uns dort gegen ein starkes Team den Sieg beschert. 6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum? Ohne nun arrogant zu wirken, wird ganz oben in dieser Saison wohl ein Team aus Ahlerstedt stehen. Wir wollen natürlich unsere bisherige Leistung bestätigen und am besten diesen Platz nicht mehr hergeben. Unsere Vierte ist aber in Lauerstellung. Zwischen Platz 2 und 3 liegen dann allerdings schon 7 Punkte. Im Fußball ist ja aber bekanntlich nichts unmöglich….