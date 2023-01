FuPa Stade Wintercheck: SuSV Heinbockel 3. Kreisklasse: Starke Serie nach Fehlstart - Aufstieg noch möglich

Nach einer Zittersaison startete der SuSV Heinbockel auch diesmal mit zwei Niederlagen. Inzwischen kämpfte sich das Team von Trainer Jörg Koslowski bis auf Platz 3 vor. Sieben Punkte Rückstand zum Zweitplatzierten sind viel, aber durchaus aufholbar. Was sagt das Trainerteam Jörg Koslowski und Marc Allers dazu? Hier sind ihre Antworten im FuPa Stade Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir sind sofort nach dem letzten Spiel Mitte November 2022 in die Winterpause gegangen und werden am 26. Januar mit der Vorbereitung beginnen. Außer Soccerhalle und den üblichen Vorbereitungsspielen ist nicht besonders geplant.........außer vielleicht an einem Freitag nochmal gemeinschaftliche Taktikschulung!!

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Keine Veränderungen im Trainerteam oder Kader

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Sind mit der Punkteausbeute zufrieden. Spielerisch ist natürlich immer noch was zu verbessern.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Überrascht wird man so ziemlich jeden Spieltag, weil viele Mannschaften mit von Woche zu Woche sehr unterschiedlichen Teams antreten (aus den verschiedensten Gründen)

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Das Heimspiel gegen Ahlerstedt/Ottendorf IV fanden wir trotz der 0:1 Niederlage bemerkenswert, weil sich da alle Spieler von der Nummer 1 bis 16 gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner gewehrt und das Spiel offen gehalten haben............haben wir bei uns auch schon ganz anders erlebt.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Meister wird wohl eine der beiden A/O-Teams, wobei wir A/O V favorisieren.