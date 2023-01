FuPa Stade Wintercheck: SSV Hagen III 4. Kreisklasse: 9 Spiele - 9 Siege - Wer stoppt Hagen?

Der SSV Hagen III ist bislang in der 4. Kreisklasse das Maß aller Dinge. Trainer Dennis Eylmann könnte in seinem ersten Trainerjob gleich einen Titel holen. Alle Partien gewann sein Team und außer dem ASC Cranz-Estebrügge III scheint keine Mannschaft dem SSV folgen zu können. Hier sind die Antworten im FuPa Stade Wintercheck vom Hagener Coach.

Wenn wir unseren aktuellen Tabellenplatz halten können, wäre das natürlich ein riesen Ding für uns. Allerdings sind uns die Verfolger auf den Fersen. Es wird eine enge Kiste in der oberen Tabellenhälfte.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Wir sind mit der Leistung von jedem einzelnen sehr zufrieden, dieser Kampfgeist und Spaß am Fußball und dieses miteinander ist einfach Klasse.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Wir starten zusammen mit unserer 2. Herren am 15. Februar mit der Vorbereitung. Ein festes Vorbereitungsspiel ist schon geplant und voraussichtlich werden wir noch zwei Spiele machen, bevor es für uns am 17. März zum ersten Punktspiel geht. Ein besonderes Highlight wird unsere Fahrt nach Finteln im Februar sein, um unser Mannschaftsgefüge zu stärken.

7. Welche Ehrenamtlichen aus eurem Verein sollte man an dieser Stelle mal erwähnen und warum?

Also im Moment gibt es so viele die, am Platz und drumherum arbeiten und alles für den Verein tun. Schwierig da einzelne Personen zu nennen.

8. Auf welcher Sportanlage, eure ausgenommen, spielt ihr am liebsten?

Wir spielen eigentlich überall gerne und werden auch überall freundlich empfangen.

9. Mit welchem Gegner trinkt ihr nach dem Abpfiff gerne ein Bier zusammen?

Tatsächlich trinken wir mit jeder Mannschaft gerne ein Bierchen zusammen. Denn egal was auf dem Platz passiert, sollte es nach dem Spiel möglich sein, normal miteinander zu reden und anstoßen zu können.

10. Bis Ende der 80er-Jahre gab es im Amateurbereich keine Ampelkarten, sondern Zeitstrafen. Sollte das, wie auch schon in einigen Bundesländern, wieder eingeführt werden?

In manchen Situationen hätten eventuell Zeitstrafen Sinn, aber jeder weiß, wenn er eine gelbe hat, muss er halt aufpassen. Also bitte alles so lassen wie es ist.

