FuPa Stade Wintercheck: SG Lühe II 3. Kreisklasse: Platz 4 nach "Katastrophensaison" - Großer personeller Umbruch

Die SG Lühe II stieg in der Vorsaison beinahe in die 4. Kreisklasse ab. Umso überraschender der 4. Platz nach der aktuellen Vorrunde. Zuletzt überzeugten die Altländer vor allem offensiv. Trainer Norman Lemmermann ist jedenfalls zufrieden mit den bisherigen Leistungen. Hier sind seine Antworten im FuPa Stade Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Unsere reguläre Vorbereitung startet Ende Januar, vorher haben wir ein paar Hallenturniere. Ich glaube, diese Vorbereitung wird einer der schwersten, die ich je hatte, weil alle Plätze vorübergehend gesperrt sind, aber trotzdem haben wir einige Highlights wie z. B. Kickboxen und einige Kurse im Fitnessstudio.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Nein, da bleibt alles beim Alten und darüber bin ich auch sehr froh!

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Ich bin mehr als zufrieden mit dem 4. Platz, hätte da vor der Saison absolut nicht mit gerechnet, weil wir letztes Jahr nun mal diese Katastrophensaison hatten und im Kader ein großer Umbruch stattfand. Dass sich das so schnell findet, darüber bin ich und das können auch die Jungs, absolut stolz sein.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Positiv würde ich schon sagen, der SuSV Heinbockel. Ich glaube, bei denen ist das ähnlich wie bei uns. Die hätten damit auch absolut nicht gerechnet.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Das Spiel gegen A/O V gerade in der zweiten Halbzeit, was wir da gezeigt haben, war schon wirklich sehr sehr gut und immerhin hatten wir den ungeschlagenen Tabellenführer am Rande einer Niederlage.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Ich denke, das wird schon A/O V machen, aufgrund der fußballerischen Klasse und Erfahrung wird da nichts mehr anbrennen.