FuPa Stade Wintercheck: MTV Hammah III 3. Kreisklasse: Nach vier Siegen wieder in der Bahn - Jonas Fuchs führt bei den Torjägern

Der MTV Hammah III stand nach einer guten letzten Saison vor der laufenden Spielzeit auf der Kippe. Somit musste sich das etwas neu formierte Team von Michael Breuer und Tjorven Middeke zunächst finden. Nach schwacher Anfangsphase gelang das auch mit vier Dreiern in Serie. Wer in der 3. Kreisklasse ein Sturmduo wie Till Funke und Jonas Fuchs hat, muss sich nur wenig Gedanken im Abstiegskampf machen. Es folgen die Antworten im FuPa Stade Wintercheck von Michael Breuer.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Unsere Vorbereitung startet Anfang Februar in der Halle sowie draußen. Diverse verschiedene Einheiten sind geplant, um auf die Rückrunde vorbereitet zu sein.



2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Wir haben zwei Abgänge aufgrund Umzüge zu beklagen, sind ansonsten komplett zusammengeblieben.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Nach dem Ende der letzten Saison stand es zur Debatte und war mehr als fraglich ob wir eine Mannschaft für diese Saison stellen können. Aus dieser Ob-Frage ist dann doch ein gewachsenes Team geworden, was nach einer Findungsphase und nicht optimalen Ergebnissen nun auf einem guten Weg ist.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Die beiden Mannschaften von A/O sind schon deutlich vorne und sehr konstant. Am Ende der Tabelle ist eine Mannschaft, die sicherlich auch andere eigene Ansprüche an sich hat.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Unsere Auftritte in der Plakette waren sehr bemerkenswert und wurden mit dem Halbfinaleinzug belohnt. Das ist schon ein sehr nett anzusehender Erfolg für das neu zusammengewürfelte Team.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

A/O wird das unter sich klar ausmachen.