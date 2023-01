FuPa Stade Wintercheck: FSV Bliedersdorf/Nottensdorf Kreisliga: Auswärts muss mehr kommen - Bestes Heimteam

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir starten am 23. Januar wieder in die Vorbereitung. Die längere Pause war nach der kurzen Sommerpause auch nötig. Wir versuchen unter anderem durch Soccerhalle, Spinning und Tabata ein wenig Abwechselung reinzubekommen. Ansonsten hoffen wir, dass das Wetter mitspielt und wir unsere geplanten Testspiele nutzen können.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Jonas Pfau ist im Laufe der Hinrunde zugezogen und nun ab dem 1. Januar 2023 für uns spielberechtigt. Er hat im Training schon gezeigt, dass er eine absolute Verstärkung für uns ist. Ansonsten bleibt alles unverändert.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Wir können mit der Hinrunde sehr gut leben. Zum aktuellen Zeitpunkt fehlt uns noch ein Punkt zur Punktezahl der kompletten letzten Saison. Hinzu kommt der schöne Nebenaspekt, dass wir aktuell in der Heimtabelle auf Platz 1 stehen. Auch wenn wir mehr Heimspiele als der Rest hatten, freut uns das gerade für unsere Zuschauer sehr. Viel wichtiger ist aber die aktuelle Entwicklung. Nach der kurzen Sommerpause und einer schwierigen Vorbereitung haben wir uns im Laufe der Hinrunde deutlich weiterentwickelt. Trotz vieler Verletzten hatten wir durchweg eine gute Trainingsbeteiligung. Nach und nach konnte das Team die Ideen von Rainer Rambow immer besser umsetzen. Auch die „vielen“ Neuzugänge in der Sommerpause haben uns da sehr gutgetan. Wichtig für uns ist, dass wir jetzt keinen Schritt zurück machen, sondern den Weg so weitergehen. Auswärts können es dann gerne noch ein paar mehr Punkte sein.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

In erste Linie sind wir froh, dass wir nicht wieder die Negativüberraschung sind. Ansonsten möchte ich das nicht bewerten.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Positiv sicherlich die Heimsiege gegen Deinste und Stade. Negativ definitiv die Niederlage in Jork. Das Spiel muss zur Halbzeit für uns entschieden sein, nach der Halbzeit geben wir das Spiel komplett an Jork ab.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Ich halte Harsefeld II spielerisch für die beste Mannschaft und Deinste für die Mannschaft mit der besten Mentalität. Ich bin gespannt, wer den längeren Atem in der Saison hat.