FuPa Stade Wintercheck: FC Wischhafen/Dornbusch III 4. Kreisklasse: Tabellenführer der unteren Hälfte - Torjäger Martsch verlässt den Verein

Der FC Wischhafen/Dornbusch III führt die untere Tabellenhälfte der 4. Kreisklasse an und wird um die Plätze 6 bis 10 spielen. Einige Partien gegen Teams aus der oberen Hälfte gestaltete der FC zufriedenstellend, als es knappe Ergebnisse gab. Unzufrieden ist Trainer Andreas Brandt jedenfalls nicht. Allerdings verließ 9-Tore-Mann Mirco Martsch den Club Richtung Drochtersen/Assel. Hier sind die Antworten des Trainers im FuPa Stade Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Die Pause ist zu Ende und wir haben mit dem Training wieder angefangen und werden 6 Freundschaftsspiele austragen.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Trainerteam ist so geblieben.

Zwei Neuzugänge: Stefan Fischer (Freiburg/Oederquart II, Moritz Lünstedt eigene Jugend)

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Wir sind eigentlich ganz zufrieden.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

SSV Hagen III

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Das Spiel gegen den Schwinger SC II

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Ich denke mal der SSV Hagen III oder der ASC Cranz/Estebrügge III.